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"Paradise Papers": у документах фігурують 68 українців

Середа, 6 грудня 2017, 00:49
Paradise Papers: у документах фігурують 68 українців

68 українців (55 чоловіків і 13 жінок) фігурують у міжнародному розслідуванні щодо офшорів "Paradise Papers".

Про це повідомляє DW з посиланням на аналітичну систему YouControl.

За даними YouControl, з 57 офшорів, власниками яких є українці, 27 зареєстровані на Британських Віргінських островах, 11 - на Бермудських островах, 7 - на Мальті, 4 - на острові Мен, 3 - на Кайманових островах, 3 - на Сейшельських островах, 1 - у Великобританії і 1 - на острові Джерсі.

Повідомляється, що дві третини українців-засновників офшорів "Paradise Papers" є керівниками або власниками українських компаній, які працюють в фінансово-інвестиційному, аграрному, фармакологічному, транспортному, енергетичному та ІТ-секторі.

Аналітики YouControl пишуть, що офшорами користуються як групи компаній, зайняті у важкій промисловості й масштабному виробництві, так і невеликі "стартапи", котрі розробляють комп'ютерні програми.

Як відомо, навесні 2017 року учасники Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів та Центру розслідування корупції і організованої злочинності OCCRP, які торік оприлюднили проект "Панама Пейперз", отримали доступ до нових документів: нове журналістське розслідування назвали "Передайз Пейперз" або "Документи з райських островів".

У цих документах також фігурує офшор президента Петра Порошенка. Нові дані дозволили журналістам припустити, що Порошенко створив офшорну компанію не для того, аби передати "Рошен" у "сліпий траст", а щоб мінімізувати податки.

Теми: офшориУкраїна
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