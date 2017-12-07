Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ООН проведе засідання, через рішення США щодо Єрусалиму

Четвер, 7 грудня 2017, 02:34

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться в п'ятницю на прохання восьми держав у зв'язку з рішенням президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters.

За словами дипломатів, з проханням до Генерального секретаря США Антоніо Гутерреша публічно поінформувати про засідання Ради Безпеки звернулися Франція, Болівія, Єгипет, Італія, Сенегал, Швеція, Велика Британія і Уругвай.

"ООН надала Єрусалиму особливий правовий і політичний статус, який Рада Безпеки закликала міжнародне співтовариство поважати. Ось чому ми вважаємо, що Раді необхідно терміново вирішити це питання", - заявив заступник шведського посла в ООН Карл Скау.

Резолюція Ради Безпеки, прийнята в грудні минулого року, "підкреслює, що вона не визнає ніяких змін ліній від 4 червня 1967 року, в тому числі щодо Єрусалиму, крім тих, які були узгоджені сторонами на переговорах".

Ця резолюція була схвалена 14 голосами "за". Тоді, за адміністрації президента Барака Обами, США утрималися і не скористалися своїм правом вето.

Після виступу Трампа, генеральний секретар США Антоніо Гутерреш заявив журналістам, що він "послідовно виступав проти будь-яких односторонніх заходів, які поставили б під загрозу перспективу миру для ізраїльтян і палестинців".

"У цей момент великої тривоги я хочу дати зрозуміти: альтернативи, крім рішення двох держав, немає. Немає плану Б", - сказав він. "Я зроблю все, що в моїх силах, щоб допомогти ізраїльським і палестинським лідерам повернутися до змістовних переговорів".

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю.

В Європейській комісії заявили, що рішення Трампа викликає серйозне занепокоєння за можливі наслідки для перспектив миру.

Раніше лідери мусульманських і європейських країн застерігали президента США від цього рішення, щоб не провокувати новий виток конфлікту в регіоні.

Теми: ІзраїльСШАООН
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Ізраїль
Макрон закликав Ізраїль збільшити допомогу Україні
Помста, гроші та Вагнер. Про розлюднення ворога і криваві мільярди
Посольство України звинуватило Ізраїль у проросійській позиції, МЗС Ізраїлю викликає посла
Останні новини
05:52
З Латвії видворили голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
Усі новини...
Реклама: