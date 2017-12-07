У Миколаєві 18 осіб зі зброєю напали на ринок

У Миколаєві вранці 7 грудня 18 осіб з пістолетами і гранатами вчинили розбійний напад на адміністрацію одного з ринків міста.

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

За попередньою інформацією, напад стався близько 7:30 ранку.

"Група з 18 осіб увірвалася в адміністрацію одного з ринків Миколаєва. Заблокували охорону, зламали двері, вибили вікно, застосували зброю. Здійснили кілька пострілів. Підірвали вибухові пристрої, за попередньою інформацією, газові гранати", - розповів Тракало.

Фото надане Ярославом Тракалом

За його словами, від вибухів 3 охоронці і прибиральниця отримали опіки. Наразі двох охоронців відпустили, ще двоє людей в медзакладі.

Зловмисники з каси забрали близько 300 тисяч гривень і намагалися втекти. Але очевидці події викликали поліцію.

Фото надане Ярославом Тракалом

На місце приїхали 5 екіпажів патрульної поліції. Вони локалізували місце події і взяли приміщення штурмом через вікна.

"Зловмисники затримані на місці і знешкоджені. Згодом затримали і того, хто забрав гроші. Наразі всі затримані в порядку статті 208 ККУ", - сказав Тракало.

Фото надане Ярославом Тракалом

На місці виїхала слідчо-оперативна група, яка встановлю всі обставини події. Вилучені гільзи, 4 пістолети (попередньо травматичної дії), холодна зброя, помпова рушниця.

Фото надане Ярославом Тракалом

"Усі затримані не місцеві, а приїхали з різних областей. Від пояснень відмовляються, кажуть, що прийшли влаштуватись на роботу охоронцями. Вони прибули на місце на автомобілях з іноземною реєстрацією. Постріли пояснити не можуть", - сказав Тракало.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій, поєднаний з проникненням) ККУ.

Зловмисників доставили до відділку поліції, з ними працюють слідчі.