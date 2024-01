Стрілянина у школі в США: 3 загиблих

У результаті стрілянини у школі міста Ацтек (штат Нью-Мехіко) у четвер, 7 грудня, загинули три людини.

Про це повідомляє AP.

За інформацією агентства, троє загиблих - учні. Поліція інформує, що стрілець також убитий, але не уточнює, чи є він серед цих трьох.

Law enforcement have the roads closed around Aztec High School after reports of a shooter in the school earlier. Three people reported dead. pic.twitter.com/W0dOUCi7X9