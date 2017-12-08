Росія готує "новорічний" конвой для Донбасу

Росія готується відправити на Донбас конвой із 3500 подарунками до Нового року.



Про це заявив "РИА Новости" заступник голови вищої ради загальноросійської громадської організації "Российский союз спасателей" Сергій Щетинін.



"Спільно з МНС окремо буде від комітету Ради Федерації, швидше за все, такий конвой. Туди будуть включені дитячі подарунки", – сказав він.



"Ми щорічно це робимо, черговий конвой буде включено в колону МНС", – заявив Щетинін після засідання комітету "громадської підтримки жителів південного сходу України" в Радфеді РФ.



За його словами, всього цих подарунків буде 3,5 тисячі.

Як відомо, з 2014 року Росія підтримує бойовиків на сході України й постійно надсилає їм допомогу, зокрема, у вигляді "гуманітарних конвоїв", вміст яких українські прикордонники перевірити не можуть.