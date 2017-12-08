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Росія готує "новорічний" конвой для Донбасу

П'ятниця, 8 грудня 2017, 10:58

Росія готується відправити на Донбас конвой із 3500 подарунками до Нового року.

Про це заявив "РИА Новости" заступник голови вищої ради загальноросійської громадської організації "Российский союз спасателей" Сергій Щетинін.

"Спільно з МНС окремо буде від комітету Ради Федерації, швидше за все, такий конвой. Туди будуть включені дитячі подарунки", – сказав він.

"Ми щорічно це робимо, черговий конвой буде включено в колону МНС", – заявив Щетинін після засідання комітету "громадської підтримки жителів південного сходу України" в Радфеді РФ.

За його словами, всього цих подарунків буде 3,5 тисячі.

Як відомо, з 2014 року Росія підтримує бойовиків на сході України й постійно надсилає їм допомогу, зокрема, у вигляді "гуманітарних конвоїв", вміст яких українські прикордонники перевірити не можуть.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяДонбасгуманітарка
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