Легіон "Свобода Росії" анонсував ще один рейд на територію РФ
Легіон "Свобода Росії" планує ще один рейд на територію РФ протягом найближчого місяця або близько того.
Джерело: командир Легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар" в інтерв'ю the Observer
Пряма мова: "Протягом наступного місяця або близько того буде ще один сюрприз. Це буде наша третя операція. Після неї буде четверта, і п'ята. У нас амбітні плани. Ми хочемо звільнити всю нашу територію".
Деталі: Видання зазначає, що бійці Легіону планують ще один рейд через кордон до Росії й прагнуть скористатися безладом всередині Кремля після заколоту Євгена Пригожина.
"Цезар" описав нещодавню операцію його бійців і Російського добровольчого корпусу біля міста Шебекіно в РФ як "локальний рейд і розвідувальну операцію".
Як пише видання, справжнє ім'я "Цезаря", 49-річного колишнього тренера з фітнесу з Сочі та Санкт-Петербурга, - Максиміліан Андронніков.
Він визнав, що його ополчення може функціонувати лише за допомогою українських військових, але заявив, що, опинившись на території Росії, вони приймають власні незалежні рішення. За його словами, бронетехніка легіону в основному була взята з російських складів, захоплених в Україні.
Командир додав, що повідомлення Кремля про великі втрати серед його бійців є смішними і перебільшеними: "Вони переодягають трупи в українську форму і показують по телевізору. Наші виглядають інакше. Це все була тупа брехня".
"Цезар" вважає, що повстання Пригожина послабило Путіна. Він також передбачає, що путінський режим впаде до кінця 2024 року.
Що передувало: 31 травня боєць Легіону "Свобода Росії" із позивним "Цезар" заявив, що російські партизани мають "тисячі" бажаючих вступити до їхніх лав і продовжуватимуть рейди на кордоні, поки їхні сили не стануть достатньо великими для штурму Москви.
Передісторія:
- 22 травня "Російський добровольчий корпус" (РДК) і Легіон "Свобода Росії" (ЛСР), в яких росіяни воюють за Україну, заявили про "звільнення" декількох населених пунктів Бєлгородської області РФ від путінської влади.
- Уже 23 травня російська влада заявила про розгром бійців РДК і ЛСР, яких у Росії називають "диверсантами", і завершення "контртерористичної" операції в Бєлгородській області.
- В українській розвідці підтвердили, що співпрацюють із "Російським добровольчим корпусом", зокрема обмінюються інформацією.
- 4 червня Російський добровольчий корпус заявив, що хоче зустрічі з губернатором Бєлгородської області й пропонує обміняти на розмову з ним російських полонених. Вони запропонували зустрітися в храмі у Новій Таволжанці. Губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що в Новій Таволжанці триває бій, а він нібито готовий до зустрічі в Шебекіно, якщо російські полонені живі. Після цього в РДК заявили, що Гладков не з'явився на пропоновану йому зустріч, щоб забрати російських полонених, тому їх передадуть Україні в обмінний фонд.
- 11 червня цих полонених обміняли.