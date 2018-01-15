Вбивство Ноздровської: стало відомо про зв'язок юристки з людьми Саакашвілі

Юристка Ірина Ноздровська, яку було вбито в останні дні 2017 року, працювала в громадській організації одного з соратників Міхеіла Саакашвілі.

Про це дізнався автор статті на УП "Вбивство Ноздровської. До чого тут люди Саакашвілі, Авакова та шість "причетних".

За його інформацією, Ірина працювала в громадській організації "Рух боротьби з корупцією". Цю організацію називає своєю Іван Лозовий, який є одним з трьох засновників цього руху та соратником Саакашвілі.

Сам колишній президент Грузії навіть казав, що юристка займалась його захистом. Але адвокат Саакашвілі в коментарі "Українській правді" нічого про це розповісти не зміг.

За даними джерела УП, цим, хоч і непрямим, зв’язком Ноздровської з Саакашвілі пояснюється, чому поліція не почала розшук зниклої одразу, а згодом підняла всі можливі сили. 29 грудня в керівництві правоохоронців була версія, що зникнення Ірини – це інсинуація.

"Пам'ятаєте, що у справі Саакашвілі оприлюднювали інформацію, що він обговорював з соратниками можливе своє зникнення для збурення ситуації в країні? Саме цього згодом і перелякалися в коридорах влади. Що жорстке вбивство юристки, яка довгий час боролася з правоохоронною системою у справі загибелі у ДТП своєї сестри, підніме суспільний гнів і призведе до масових протестів", – розповідає співрозмовник "Української правди".

Як відомо, протест дійсно відбувся. 2 січня під главком поліції Київщини зібралися невдоволені. Але продовження вулична акція не отримала.

"Тоді на акції помітили й інших соратників Саакашвілі. Зокрема, вони використовували для своїх виступів відомий музмобіль, який раніше засвітився чи не на всіх маршах та мітингах екс-президента Грузії", - пише автор статті.