Убийство Ноздровской: стало известно о связи юристки с людьми Саакашвили

Юрист Ирина Ноздровська, которая была убита в последние дни 2017 года, работала в общественной организации одного из соратников Саакашвили.

Об этом узнал автор статьи на УП "Убийство Ноздровской. При чем тут люди Саакашвили, Авакова и шестеро "причастных".

По его информации, Ирина работала в общественной организации "Движение борьбы с коррупцией". Эту организацию называет своей Иван Лозовой, который является одним из трех основателей этого движения и соратником Саакашвили.

Сам бывший президент Грузии даже говорил, что юрист занималась его защитой. Однако адвокат Саакашвили в комментарии "Украинской правде" ничего об это рассказать не смог.

По данным источника УП, этой, хоть и косвенной, связью Ноздровской с Саакашвили объясняется, почему полиция не начала розыск пропавшей сразу, а только со временем подняла все возможные силы. 29 декабря в руководстве правоохранительных органов была версия, что исчезновение Ирины - это инсинуация.

"Помните, что в деле Саакашвили обнародовали информацию, что он обсуждал с соратниками возможное свое исчезновение для накаливания ситуации в стране? Именно этого впоследствии и испугались в коридорах власти. Что жесткое убийство юристки, которая долгое время боролась с правоохранительной системой по делу гибели в ДТП своей сестры, поднимет общественный гнев и приведет к массовым протестам", - рассказывает собеседник "Украинской правды".

Как известно, протест действительно состоялся. 2 января под главком полиции Киевской области собрались недовольные. Но продолжение уличная акция не получила.

"Тогда на акции заметили и других соратников Саакашвили. В частности, они использовали для своих выступлений известный музмобиль, который ранее засветился чуть ли не на всех маршах и митингах экс-президента Грузии", - пишет автор статьи.