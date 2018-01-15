Убийство Ноздровской: стало известно о связи юристки с людьми Саакашвили
Юрист Ирина Ноздровська, которая была убита в последние дни 2017 года, работала в общественной организации одного из соратников Саакашвили.
Об этом узнал автор статьи на УП "Убийство Ноздровской. При чем тут люди Саакашвили, Авакова и шестеро "причастных".
По его информации, Ирина работала в общественной организации "Движение борьбы с коррупцией". Эту организацию называет своей Иван Лозовой, который является одним из трех основателей этого движения и соратником Саакашвили.
Сам бывший президент Грузии даже говорил, что юрист занималась его защитой. Однако адвокат Саакашвили в комментарии "Украинской правде" ничего об это рассказать не смог.
По данным источника УП, этой, хоть и косвенной, связью Ноздровской с Саакашвили объясняется, почему полиция не начала розыск пропавшей сразу, а только со временем подняла все возможные силы. 29 декабря в руководстве правоохранительных органов была версия, что исчезновение Ирины - это инсинуация.
"Помните, что в деле Саакашвили обнародовали информацию, что он обсуждал с соратниками возможное свое исчезновение для накаливания ситуации в стране? Именно этого впоследствии и испугались в коридорах власти. Что жесткое убийство юристки, которая долгое время боролась с правоохранительной системой по делу гибели в ДТП своей сестры, поднимет общественный гнев и приведет к массовым протестам", - рассказывает собеседник "Украинской правды".
Как известно, протест действительно состоялся. 2 января под главком полиции Киевской области собрались недовольные. Но продолжение уличная акция не получила.
"Тогда на акции заметили и других соратников Саакашвили. В частности, они использовали для своих выступлений известный музмобиль, который ранее засветился чуть ли не на всех маршах и митингах экс-президента Грузии", - пишет автор статьи.
Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.
По данным полиции и предварительным данным экспертизы тела Ноздровской, она погибла от множественных колото-резаных ран.
Ирина Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.
В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Россошанский все еще может выйти на свободу по амнистии.
По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали, и она сообщала об этом в полицию.
Вечером 8 января первый замглавы МВД Сергей Яровой сообщил о том, что полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской.
Источники УП в правоохранительных органах подтвердили информацию о том, что задержанный является родственником племянника судьи Вышгородского района Дмитрия Россошанского. Позже адвокат сообщил, что задержанный - Юрий Россошанский, отец Дмитрия.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что задержанному подозреваемому в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской объявлено о подозрении.
Адвокаты и родные Ноздровской сомневаются, что задержанный - ее реальный убийца, но полиция заявляет, что задержанный обоснованно подозревается в убийстве Ноздровской.
Сам Россошанский заявил, что признает подозрение и добавил, что на него не оказывали давление.
Суд арестовал его на 60 суток без права внесения залога.
Читайте также материал УП "Дело Ноздровской. Кто желал смерти правозащитнице"