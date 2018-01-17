У МВС оприлюднили запис з Ноздровською за кілька годин до її смерті

Речник МВС Артем Шевченко опублікував відео з вуличних камер спостереження, на яких можна побачити шлях вбитої правозахисниці Ірини Ноздровскої з Києва в село Демидів 29 грудня, коли стало відомо про її зникнення.

Відповідні кадри Шевченко виклав на своїй сторінці у Facebook.

На відео видно, як правозахисниця о 15:40 заходить на станцію метро "Хрещатик". О 16:11 її зафіксували камери спостереження на станції метро "Героїв Дніпра". Потім вона вирушила до маршрутного таксі, на якому поїхала додому в село Демидів.

Дорогою Ноздровська дзвонила батькам,сказавши, що незабаром буде вдома. О 17:30 вийшла з маршрутки, і додому не повернулася.

"Національна поліція продовжує розслідування і, у разі наявності підстав, обов`язково притягатиме до відповідальності інших осіб, окрім головного підозрюваного Россошанського-старшого. Немає жодних підстав будувати конспірологію чи політику на цьому справді драматичному, але банальному, суто кримінальному злочині. На цих відео з камер зовнішнього спостереження – Ірина Ноздоровська за годину-півтори до вбивства на шляху додому", – заявив Шевченко.

Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня. За даними поліції та попередніми даними експертизи тіла, Ірина загинула від множинних колото-різаних ран.

Ірина Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестриСвітлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у селі Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Россошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію. 27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Россошанський все ще може вийти на волю за амністією.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували, і вона повідомляла про це поліцію.

Увечері 8 січня перший заступник голови МВС Сергій Яровий повідомив про те, що поліція встановила і затримала підозрюваного у вбивстві юриста і правозахисниці Ірини Ноздровської.

Джерела УП у правоохоронних органах підтвердили інформацію про те, що затриманий є родичем племінника судді Вишгородського району Дмитра Россошанського. Пізніше адвокат повідомив, що затриманий - Юрій Россошанський, батько Дмитра.

Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що затриманому підозрюваному оголошено про підозру.

Адвокати і родичі Ноздровської мають сумніви, що затриманий - її реальний убивця, але поліція запевняє, що затриманий обґрунтовано підозрюється у вбивстві.

Сам Россошанський заявив, що визнає підозру і додав, що на нього не чинили тиск.

Суд арештував його на 60 діб без права внесення застави.

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