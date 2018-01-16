В МВД обнародовали запись с Ноздровской за несколько часов до ее смерти

Представитель МВД Артем Шевченко опубликовал видео с уличных камер наблюдения, на которых можно увидеть путь убитой правозащитницы Ирины Ноздровской из Киева в село Демидов 29 декабря, когда стало известно о ее исчезновении.

Соответствующие кадры Шевченко выложил на своей странице в Facebook.

На видео видно, как правозащитница в 15:40 заходит на станцию ​​метро "Крещатик". В 16:11 ее зафиксировали камеры наблюдения на станции метро "Героев Днепра". Затем она отправилась к маршрутному такси, на котором уехала домой в село Демидов.

По дороге Ноздровская звонила родителям, сказав, что скоро будет дома. В 17:30 вышла из маршрутки, и домой не вернулась.

"Национальная полиция продолжает расследование и, в случае наличия оснований, обязательно будет привлекать к ответственности других лиц, кроме главного подозреваемого Россошанского-старшего. Нет никаких оснований строить конспирологию или политику на этом действительно драматическом, но банальном, чисто уголовном преступлении. На этих видео с камер наружного наблюдения - Ирина Ноздоровская за час-полтора до убийства на пути домой", - заявил Шевченко.

Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.

По данным полиции и предварительным данным экспертизы тела Ноздровской, она погибла от множественных колото-резаных ран.

Ирина Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Россошанский все еще может выйти на свободу по амнистии.

По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали, и она сообщала об этом в полицию.

Вечером 8 января первый замглавы МВД Сергей Яровой сообщил о том, что полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской.

Источники УП в правоохранительных органах подтвердили информацию о том, что задержанный является родственником племянника судьи Вышгородского района Дмитрия Россошанского. Позже адвокат сообщил, что задержанный - Юрий Россошанский, отец Дмитрия.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что задержанному подозреваемому в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской объявлено о подозрении.

Адвокаты и родные Ноздровской сомневаются, что задержанный - ее реальный убийца, но полиция заявляет, что задержанный обоснованно подозревается в убийстве Ноздровской.

Сам Россошанский заявил, что признает подозрение и добавил, что на него не оказывали давление.

Суд арестовал его на 60 суток без права внесения залога.

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