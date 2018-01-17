Гонтареву и Пасенюка могут допросить о деньгах "семьи" Януковича – Луценко

Генпрокурор Юрий Луценко допускает, что главу Нацбанка Валерию Гонтареву и советника президента Петра Порошенко, совладельца компании ICU Макара Пасенюка могут допросить по делу о хищении 1,5 млрд. долларов ОПГ Януковича.

Об этом он сказал после заседания комитета по вопросам национальной безопасности и обороны 17 января.

На вопрос журналистов, были ли допрошены по этому делу Гонтарева и Пасенюк, Луценко сказал:

"Конкретно ни Гонтарева, ни Пасенюк не являются брокерами".

При этом он добавил, что сейчас участие компании ICU в преступной группировке Януковича еще изучается.

"Если действия брокера будут признаны (экспертизой – ред.) незаконными, тогда очевидно будем изучать, принимал этот брокер решение самостоятельно или в сговоре с другими лицами", - сказал Луценко.

Он напомнил, что сейчас у ГПУ есть ответ комиссии, что действия брокера законные, но эти результаты еще проверяет одно из "областных экспертных учреждений".

"После ответа, если действия брокера будут признаны экспертом как незаконные, то, безусловно, будут допрошены должностные лица, в том числе, возможно, и упомянутые вами (Гонтарева и Пасенюк – ред.)", - сказал Луценко.

Как известно, отчитываясь на заседании комитета по вопросам национальной безопасности и обороны 17 января, Луценко заявил, что участие брокера ІСU в схеме отмывания средств преступной группировкой Януковича проверялась ранее и проверяется сейчас.

Ранее в ГПУ сообщили, что оффшорные фирмы могут отсудить назад конфискованные 1,5 миллиарда гривен бывшего президента Украины Виктора Януковича.

7 января телеканал Al Jazeera обнародовал расследование, по которому нардеп-беглец Александр Онищенко и бизнесмен, основатель девелоперской компании Mos City Group Павел Фукс приобрели у "младоолигарха" беглого Сергея Курченко компанию, которая владеет 160 миллионами долларов замороженных активов экс-президента Виктора Януковича.



Онищенко сразу открестился от прав на "деньги Януковича", купленных у Курченко, а затем подал в суд на Al Jazeera на сумму 20 млн долларов из-за обнародованного расследования.



Также в опубликованном тайном постановлении Краматорского суда говорится о том, что экс-президенту Януковичу вывести 1,5 миллиарда долларов из Украины помогла компания ICU.



Investment Capital Ukraine (ICU) были брокерами при покупке облигаций кипрскими компаниями на сумму 1,5 млдр долларов в период между 2012 и 2014 годами.



Учредителями ICU является председатель НБУ Валерия Гонтарева, которая продала свою долю в компании партнерам в июне 2014-го, и Макар Пасенюк, которого характеризуют как "финансиста Порошенко".

Подробнее читайте в материале: "Мыльный пузырь" или "Конфискация века" генпрокурора Луценко