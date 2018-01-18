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Головні новини дня – за 60 секунд

Четвер, 18 січня 2018, 19:33

Рада прийняла законопроект про реінтеграцію Донбасу, Порошенко визначився з керівником Нацбанку, Євросоюз натякає на скасування безвізу, громадяни РФ не зможуть брати участь в приватизації держпідприємств - новини, які обговорювали 18 січня.

Закон дня. Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу. Дії РФ на території Донецької і Луганської областей у тексті закону названі "збройною агресією Російської Федерації". Закон визначає, що Україна визнаватиме лише два документи, які видаються на окупованій території: свідоцтва про народження і смерть. Більше про закон – за посиланням.

Про призначення голови Нацбанку. Президент Петро Порошенко пропонує парламенту призначити Якова Смолія главою Національного банку України.

Про Антикорупційний суд. Євросоюз також офіційно виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент подав законопроект про Антикорупційний суд (АКС), який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії. Речник Євросоюзу підкреслює, що створення АКС у відповідності до зобов’язань України необхідне також для виконання безвізових вимог

Про держпідприємства. Верховна Рада заборонила юридичним та фізичним особам-резидентам країни-агресора брати участь у приватизації в Україні.

Про справу Ноздровської. Захист підозрюваного у вбивстві юристки Ірини Ноздровської Юрія Россошанського, який раніше визнав провину, каже, що тоді він обмовив себе, взявши чужу провину.

Про Шабуніна. Слідство перекваліфікувало справу проти голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна з тілесного ушкодження громадянина на побиття журналіста, що передбачає до 5 років в'язниці.

Про обмін полоненими. Представники України та окремих районів Донецької та Луганської областей здійснили обмін списками утримуваних осіб.

Про втечу Януковича. Із Запорізької області в ніч на 23 лютого 2014 року екс-президента Віктора Януковича з охороною забрали 3 російських вертольоти Мі-8.

Про ціни на бензин. Великі мережі АЗС, такі як WOG, SOCAR та інші, знову підняли ціни на бензин і дизельне паливо на 10-50 копійок за літр.

Теми: Антикорупційний судНБУЯнуковичбезвізполонені
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