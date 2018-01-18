Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости дня – за 60 секунд

Четверг, 18 января 2018, 19:33

Рада приняла законопроект о реинтеграции Донбасса, Порошенко определился с руководителем Нацбанка, Евросоюз намекает на отмену безвиза, граждане РФ не смогут участвовать в приватизации госпредприятий – новости, которые обсуждали 18 января.

Закон дня. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса. Действия РФ на территории Донецкой и Луганской областей в тексте закона названы "вооруженной агрессией Российской Федерации". Закон определяет, что Украина будет признавать только два документа, которые выдаются на оккупированной территории: свидетельства о рождении и смерти. Больше о законе – по ссылке.

О назначении главы Нацбанка. Президент Петр Порошенко предлагает парламенту назначить Якова Смолия главой Национального банка Украины.

Об Антикоррупционном суде. Евросоюз также официально выступил с критикой в ​​адрес Банковой из-за того, что президент подал законопроект об Антикоррупционном суде (АКС), противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии. Представитель Евросоюза подчеркивает, что создание АКС в соответствии с обязательствами Украины необходимо также для выполнения условий предоставления безвизового режима.

О госпредприятиях. Верховная Рада запретила юридическим и физическим лицам-резидентам страны-агрессора участвовать в приватизации в Украине.

О деле Ноздровской. Защита подозреваемого в убийстве юристки Ирины Ноздровской Юрия Россошанского, который ранее признал вину, утверждает, что он тогда оговорил себя, взяв чужую вину.

О Шабунине. Следствие переквалифицировало дело против главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина с телесного повреждения гражданина на избиение журналиста, что предусматривает до 5 лет тюрьмы.

Об обмене заложниками. Представители Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей обменялись списками удерживаемых лиц.

О побеге Януковича. Из Запорожской области в ночь на 23 февраля 2014 года экс-президента Виктора Януковича с охраной забрали 3 российских вертолета Ми-8.

О ценах на бензин. Крупные сети АЗС, такие как WOG, SOCAR и другие, вновь подняли цены на бензин и дизельное топливо на 10-50 копеек за литр.

Темы: Антикоррупционный судНБУЯнуковичбезвизпленные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
Антикоррупционный суд
ВАКС отказался отстранить от должности задержанного на взятке главу Тернопольского облсовета − ЦПК
Дело аэропорта "Борисполь". Чем опасен судебный плагиат Высшего антикоррупционного суда
От Лондона до Брюсселя
Последние новости
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
20:08
Малая приватизация в Прозорро.Продажи пополнила бюджет на 3,3 млрд
20:00
Что происходит на Авдиевскком коксохиме, и кого ждут на фронте – интервью комбата Игоря Губенко
19:59
Правительство Польши передало Украине 5 тысяч Starlink
Все новости...
Реклама: