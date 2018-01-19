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Адвокаты подали заявление об угрозах убийством дочери Ноздровской

Пятница, 19 января 2018, 12:20

Адвокаты семьи убитой Ирины Ноздровской подали заявление об угрозах убийством ее дочери Анастасии.

Об этом сообщила адвокат Марина Ткаченко, передает "Укринформ".

тносительно Анастасии высказывались в социальной сети Facebook неустановленным лицом угрозы. По данному факту обратились к Нацполиции в Киевской области с заявлением об уголовном правонарушении по статье "угроза убийством", - сказала она.

Ткаченко также отметила, что до сих пор не решен вопрос о доступе адвокатов семьи Ноздровской к материалам дела в полном объеме.

"К сожалению, пока в этом вопросе ничего не изменилось, но мы подали ходатайство уже в Главное управление Киевской области, к следователю, и нам обещают предоставить еще один массив для ознакомления", - рассказала Ткаченко.

Ранее сообщалось, что адвокаты семьи Ноздровской публично заявили о психологическом давлении на них и преследовании.

Кроме того, допуск к материалам дела об убийстве Ноздровской защитникам предоставили в очень ограниченном объеме.

Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Оказалось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой начали 30 декабря. По данным полиции и предварительным данным экспертизы тела, Ирина погибла от множественных колото-резаных ран.

Ирина Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестри Свитланы Сапатинськой, которую 30 сентября 2015 в селе Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Россошанский все еще может выйти на свободу по амнистии.

По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали, и она сообщала об этом в полицию.

Вечером 8 января первый заместитель главы МВД Сергей Яровой сообщил о том, что полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской.

Задержанный оказался родственником племянника судьи Вышгородского района Дмитрия Россошанского. Впоследствии генпрокурор Юрий Луценко заявил, что задержанному подозреваемому объявлено о подозрении.

Адвокаты и родственники Ноздровской сомневаются, что задержанный - ее реальный убийца, но полиция уверяет, что задержанный обоснованно подозревается в убийстве.

Сам Россошанский заявил, что признает подозрение и добавил, что на него не оказывали давление. Суд арестовал его на 60 суток без права внесения залога.

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Темы: криминалполиция
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