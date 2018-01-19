Адвокаты подали заявление об угрозах убийством дочери Ноздровской
Адвокаты семьи убитой Ирины Ноздровской подали заявление об угрозах убийством ее дочери Анастасии.
Об этом сообщила адвокат Марина Ткаченко, передает "Укринформ".
"Относительно Анастасии высказывались в социальной сети Facebook неустановленным лицом угрозы. По данному факту обратились к Нацполиции в Киевской области с заявлением об уголовном правонарушении по статье "угроза убийством", - сказала она.
Ткаченко также отметила, что до сих пор не решен вопрос о доступе адвокатов семьи Ноздровской к материалам дела в полном объеме.
"К сожалению, пока в этом вопросе ничего не изменилось, но мы подали ходатайство уже в Главное управление Киевской области, к следователю, и нам обещают предоставить еще один массив для ознакомления", - рассказала Ткаченко.
Ранее сообщалось, что адвокаты семьи Ноздровской публично заявили о психологическом давлении на них и преследовании.
Кроме того, допуск к материалам дела об убийстве Ноздровской защитникам предоставили в очень ограниченном объеме.
Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Оказалось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой начали 30 декабря. По данным полиции и предварительным данным экспертизы тела, Ирина погибла от множественных колото-резаных ран.
Ирина Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестри Свитланы Сапатинськой, которую 30 сентября 2015 в селе Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.
В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Россошанский все еще может выйти на свободу по амнистии.
По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали, и она сообщала об этом в полицию.
Вечером 8 января первый заместитель главы МВД Сергей Яровой сообщил о том, что полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской.
Задержанный оказался родственником племянника судьи Вышгородского района Дмитрия Россошанского. Впоследствии генпрокурор Юрий Луценко заявил, что задержанному подозреваемому объявлено о подозрении.
Адвокаты и родственники Ноздровской сомневаются, что задержанный - ее реальный убийца, но полиция уверяет, что задержанный обоснованно подозревается в убийстве.
Сам Россошанский заявил, что признает подозрение и добавил, что на него не оказывали давление. Суд арестовал его на 60 суток без права внесения залога.
Читайте также материал УП "Дело Ноздровськои. Кто желал смерти правозащитницы"