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Сім’я Ноздровської потребує допомоги - Найєм

Вівторок, 2 січня 2018, 19:14
Сім’я Ноздровської потребує допомоги - Найєм

У сім'ї вбитої юристки Ірини Ноздровської погане матеріальне становище, вона була єдиною годувальницею.

Про це написав народний депутат Мустафа Найєм у Facebook.

"Родичі загиблої в дуже пригніченому стані. Зараз найбільше випробування проходить дочка Ірини - Анастасія Ноздровська. Дівчина виявилася великим молодцем, всіляко підтримує 62- річну бабусю і 70-річного дідуся. З ними працює психолог, і, сподіваюся, завтра вдасться підключити ще і психотерапевта", - повідомив він.

Він підкреслив, що мама Ірини Ноздровської досі не знає про загибель дочки. Лікарі та родичі дуже турбуються про її фізичний і психологічний стан та оберігають її від поганої звістки.

"Крім цього, у сім'ї дуже погане матеріальне становище. Ірина фактично була єдиним годувальником. Незабаром будуть похорони і багато людей вже надає посильну допомогу, щоб підтримати батьків і дочку Ірини", - зазначив Найем.

Він закликав надати сім'ї Ірини Ноздровської будь-яку допомогу.

Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня.

Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у с.Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Росошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію.

27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували, й вона повідомляла про це поліцію.

"Українська правда" у Threads

Теми: вбивствоКиївська область
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