Головні новини дня – за 60 секунд

Тимошенко і Порошенко лідери президентського рейтингу, депутати хочуть скасувати кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, на Донбасі йде підготовка до ескалації конфлікту, стали відомі імена кандидатів у ЦВК - новини, які обговорювали 23 січня.

Про вибори. Лідерами президентського рейтингу в Україні є лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко та чинний президент Петро Порошенко, але розрив між ними невеликий.

Якби парламентські вибори відбулися у грудні 2017 року, найбільшу підтримку серед українців отримали б партія "Батьківщина", "Блок Петра Порошенка" та партія "За життя".

Про незаконне збагачення. Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру голові Державної аудиторської служби Лідії Гавриловій в незаконному збагаченні на 10 мільйонів гривень.

А ще у Верховній Раді зареєстрували законопроект №7499, яким депутати хочуть скасувати кримінальну відповідальність чиновників за незаконне збагачення.

Про "Нафтогаз". НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Укргазвидобування" звернулися до уряду з вимогою компенсувати втрати в розмірі 110 млрд гривень за поставки газу в рамках виконання спеціальних зобов'язань.

Про Донбас. Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що сторони на Донбасі активно озброюються та мінують територію, що свідчить про підготовку до ескалації конфлікту у найближчий час.

Про СБУ. Служба безпеки України оприлюднила аудіозаписи телефонних переговорів між ватажком ПВК "Вагнера" Дмитром Уткіним і генералом Збройних сил РФ Євгеном Нікіфоровим (позивний "Тамбов"). На записах можна почути, як Уткін і Нікіфоров обговорюють висунення бойовиків і військової техніки ПВК "Вагнера" на бойові позиції.

Про ЦВК. Президент Петро Порошенко підписав подання на призначення нових членів Центральної виборчої комісії.

Порошенко пропонує призначити 13 нових членів Центральної виборчої комісії.