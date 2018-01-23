Главные новости дня – за 60 секунд

Тимошенко и Порошенко лидеры президентского рейтинга, депутаты хотят отменить криминальную ответственность за незаконное обогащение, на Донбассе идет подготовка к эскалации конфликта, стали известны имена кандидатов в ЦИК – новости, которые обсуждали 23 января.

О выборах. Лидерами президентского рейтинга в Украине являются лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко, но разрыв между ними небольшой.

Если бы парламентские выборы состоялись в декабре 2017 года, наибольшую поддержку среди украинцев получили бы партия "Батькивщина", "Блок Петра Порошенко" и партия "За жизнь".

О незаконном обогащении. Специализированная антикоррупционная прокуратура и национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении главе Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой в незаконном обогащении на 10 миллионов гривен.

А еще, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7499, которым депутаты хотят отменить уголовную ответственность чиновников за незаконное обогащение.

О "Нафтогазе". НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Укргазвыдобування" обратились к правительству с требованием компенсировать потери в размере 110 млрд гривен за поставки газа в рамках выполнения специальных обязательств.

О Донбассе. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что стороны на Донбассе активно вооружаются и минируют территорию, что свидетельствует о подготовке к эскалации конфликта в ближайшее время.

Об СБУ. Служба безопасности Украины обнародовала аудиозаписи телефонных переговоров между главарем ППК "Вагнера" ​​Дмитрием Уткиным и генералом Вооруженных сил РФ Евгением Никифоровым (позывной "Тамбов"). На записях можно услышать, как Уткин и Никифоров обсуждают выдвижения боевиков и военной техники ППК "Вагнера" ​​на боевые позиции.

О ЦИК. Президент Петр Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии.

Порошенко предлагает назначить 13 новых членов Центральной избирательной комиссии.