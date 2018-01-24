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НАБУ проводить обшук у Пімахової – адвокат

Середа, 24 січня 2018, 12:15
НАБУ проводить обшук у Пімахової – адвокат

Вранці 24 січня детективи НАБУ проводять обшук у квартирі першого заступника голови Державної міграційної служби, фігуранта скандалу з хабаром, Діни Пімахової.

Про це у Facebook повідомив її адвокат Богдан Хмельницький.

"Ранок знову починається з клієнтів. Просто зараз НАБУ проводить обшук у мого клієнта Діни Пімахової", - написав він.

Хмельницький додав, що співробітники НАБУ не дочекалися адвоката, виламали двері і почали проводити обшук.

"Українська правда" звернулася з цього приводу до НАБУ, але там не змогли прокоментувати обшуки.

"Ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію. Ми в контакті детективами, наберіть пізніше", - повідомили у прес-службі бюро.

О 13:15 у НАБУ підтвердили, що проводять слідчі дії у квартирі Пімахової.

"Підтверджуємо, що сьогодні відбуваються слідчі дії в рамках розслідування кримінального провадження. Більше деталей повідомимо згодом", - відповіли у прес-службі бюро.

Як відомо, 29 листопада 2017 року Державна міграційна служба повідомила, що агента НАБУ затримали під час спроби передачі хабара першому заступнику голови ДМС. Тоді ж у конспіративних приміщеннях НАБУ відбулися обшуки.

30 листопада НАБУ заявило, що її детектив не пропонував хабар, а проводив спецоперацію з викриття корупційної схеми, а СБУ, ведучи прослуховування для бюро, завербувала Пімахову для тиску на бюро.

Сама Пімахова виступила з викривальною заявою та запевнила, що сама звернулася до правоохоронців, бо не знала, що Сергій Титенков – агент НАБУ.

Генпрокурор Юрій Луценко назвав методи НАБУ неприпустимими, детективів НАБУ обраними без конкурсу, а техніку, яку вони використовують, – незаконною.

У НАБУ заперечили його слова.

Після скандалу довкола НАБУ Пімахова пішла у відпустку.

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Українська правда

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Теми: НАБУобшукиМіграційна служба
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