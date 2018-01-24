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Головні новини дня – за 60 секунд

Середа, 24 січня 2018, 20:17

Олігархи, які володіють обленерго можуть отримати додаткові 30 млрд грн на рік, з полону бойовиків звільнили ще одного заручника, НАБУ "тисне" і "мстить", а Байден розповів, як змушував звільнити Шокіна - новини, які обговорювали 24 січня.

Про тарифи. Кабінет міністрів опублікував постанову, якою затверджується нова методика, що дозволить запровадити стимулюючі тарифи для обленерго.

Постановою закладається в так зване RAB-регулювання дохідність для обленерго на рівні 12,5% річних на нову базу (йдеться про інвестиції в нові активи) і так само 12,5% річних дохідності на стару базу (наявні активи компаній).

На думку експерта з енергетики Андрія Геруса, запровадження нових тарифів дасть можливість власникам обленерго отримувати близько 30 млрд грн щорічно, оскільки "такий RAB-тариф збільшить тариф обленерго у 3 рази".

Про заручників. З полону бойовиків звільнено військовослужбовця Романа Савкова, якого утримували в Макіївській колонії.

Про ЦВК. Президент Петро Порошенко додав до переліку з 13 кандидатів у члени нової Центральної виборчої комісії Олега Конопольського.

Про НАБУ. Голова Державної аудиторської служби Лідія Гаврилова називає провадження, яке веде щодо її статків Національне антикорупційне бюро, наслідком тиску на неї.

Також сьгодні проводилися обшуки у першого заступника голови Державної міграційної служби Діни Пімахової з метою пошуку та вилучення грошей.

Сама Пімахова називає обшук НАБУ помстою за те, що вона розповіла про пропозицію хабара, але заявляє, що надала слідчим всі речі для огляду.

Про низькі зарплати. В.о. голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко заявив, що найнижчі зарплати в Україні у медсестер, лікарів та у вихователів.

Про Байдена та його досвід спілкування з Порошенком. "Я пішов на прес-конференцію і сказав: ми вам не даємо мільярд доларів. Вони мені кажуть: Ви не маєте таких повноважень, ви – не президент, президент казав, що дасть. Я такий: дзвоніть йому. Я сказав, що ви не отримуєте мільярд доларів. Я сказав: я їду через 6 годин, якщо ваш генпрокурор не буде звільнений до того часу, ви не отримуєте грошей. І той сучий син був звільнений. І на його місце поставили того, кому на той час довіряли", - розповів колишній віце-президент США Джо Байден.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкотарифизаручникиЦВКНАБУ
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