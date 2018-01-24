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Главные новости дня – за 60 секунд

Среда, 24 января 2018, 20:17

Олигархи владеющие облэнерго могут получить дополнительные 30 млрд грн в год, из плена боевиков освободили еще одного заложника, НАБУ "давит" и "мстит", а Байден рассказал, как заставлял уволить Шокина – новости, которые обсуждали 24 января.

О тарифах. Кабинет министров опубликовал постановление, которым утверждается новая методика, позволяющая ввести стимулирующие тарифы для облэнерго.

Постановлением закладывается в так называемое RAB-регулирование доходность для облэнерго на уровне 12,5% годовых на новую базу (речь идет об инвестициях в новые активы) и также 12,5% годовых доходности на старую базу (имеющиеся активы компаний).

По мнению эксперта по энергетике Андрея Геруса, введение новых тарифов позволит владельцам облэнерго получать около 30 млрд грн ежегодно, поскольку "такой RAB-тариф увеличит тариф облэнерго в 3 раза".

О заложниках. Из плена боевиков освобожден военнослужащий Роман Савков, которого удерживали в Макеевской колонии.

О ЦИК. Президент Петр Порошенко добавил в перечень из 13 кандидатов в члены новой Центральной избирательной комиссии Олега Конопольского.

О НАБУ. Глава Государственной аудиторской службы Лидия Гаврилова называет производство, которое ведет по ее благосостоянию Национальное антикоррупционное бюро, следствием давления на нее.

Также сегодня проводились обыски у первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой с целью поиска и изъятия денег.

Пимахова называет обыск НАБУ местью за то, что она рассказала о предложении взятки, но заявляет, что предоставила следователям все вещи для осмотра.

О низких зарплатах. И.о. председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко заявил, что самые низкие зарплаты в Украине у медсестер, врачей и у воспитателей.

О Байдена и его опыте общения с Порошенко. "Я пошел на пресс-конференцию и сказал: мы вам не даем миллиард долларов. Они мне говорят: у вас нет таких полномочий, вы - не президент, президент говорил, что даст. Я такой: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиард долларов. Я сказал: я уезжаю через шесть часов, и если ваш генпрокурор не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И этот сукин сын был уволен. На его место поставили того, кому на то время доверяли", - рассказал бывший вице-президент США Джо Байден.

Темы: ПорошенкотарифызаложникиЦИКНАБУ
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