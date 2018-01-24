У НАБУ розповіли, що шукали у Пімахової

Обшуки у першого заступника голови Державної міграційної служби Діни Пімахової проводилися з метою пошуку та вилучення грошей.

Про це повідомила прес-служба НАБУ у Facebook.

"Обшуки здійснюються з метою пошуку та вилучення грошових коштів, ймовірно отриманих службовою особою ДМС та іншими службовими особами як неправомірна вигода, а також виявлення та фіксації інших відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ відзначили, що 24 січня 2018 року проводять низку обшуків.

Усі вони відбуваються у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні "за фактами одержання хабарів службовою особою ДМС, яка займає особливо відповідальне становище".

"За даними слідства, організована група осіб (до складу якої ймовірно входили службові особи Державної міграційної служби) із залученням керівників та співробітників Головного управління ДМС у місті Києві, запровадила злочинну схему легалізації іноземних громадян на території України, в тому числі вихідців з країн Близького Сходу", - йдеться в повідомленні.

На переконання детективів бюро, вони за грошову винагороду видавали посвідки на тимчасове проживання, а також оформлювали українське громадянство з використанням підроблених документів з подальшою видачею паспортів громадян України та паспортів громадян України для виїзду за кордон.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочали 28 листопада 2017 року.

Як відомо, вранці 24 січня НАБУ проводила обшук у Пімахової.

Перший заступник голови Державної міграційної служби назвала обшук НАБУ помстою за те, що вона розповіла про пропозицію хабара.

29 листопада 2017 року Державна міграційна служба повідомила, що агента НАБУ затримали під час спроби передачі хабара першому заступнику голови ДМС. Тоді ж у конспіративних приміщеннях НАБУ відбулися обшуки.

30 листопада НАБУ заявило, що її детектив не пропонував хабар, а проводив спецоперацію з викриття корупційної схеми, а ГБУ, ведучи прослуховування для бюро, завербувала Пімахову для тиску на бюро.

Сама Пімахова виступила з викривальною заявою та запевнила, що сама звернулася до правоохоронців, бо не знала, що Сергій Титенков – агент НАБУ.

Генпрокурор Юрій Луценко назвав методи НАБУ неприпустимими, детективів НАБУ обраними без конкурсу, а техніку, яку вони використовують, – незаконною.

У НАБУ заперечили його слова.

Після скандалу довкола НАБУ Пімахова пішла у відпустку.

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