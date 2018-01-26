Суду над Розенблатом завадила відсутність світла
Солом’янський райсуд Києва переніс засідання щодо зміни запобіжного заходу народному депутату Бориславу Розенблату.
Про це повідомив "Українській правді" адвокат нардепа Олексій Шевчук.
"Суд перенесли на 2 лютого у зв’язку з тим, що у Солом’янському суді на вулиці Шутова немає світла", – поінформував він.
Таким чином, Розенблат мусить і далі ходити з браслетом.
За словами адвоката, на вулиці перед судом прокурор спробував вручити Розенблату документ про продовження строків досудового розслідування у бурштиновій справі до 19 квітня.
Як відомо, напередодні Шевчук подав клопотання про закриття справи щодо впливу Розенблата на посадових осіб у бурштиновій справі.
Раніше прокурори говорили, що наприкінці зими передадуть справу Розенблата до суду.
14 грудня 2017 року Солом’янський суд частково продовжив запобіжний захід Бориславу Розенблату до 11 лютого: нардепу дозволили вільно пересуватися Україною, але зобов’язали носити електронний засіб контролю (браслет) і прибувати за вимогою до слідчого, прокурора чи суду.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура відмовила Розенблату у виїзді на новорічні свята в Німеччину.
Розенблата звинувачують у тому, що він отримав 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.
Антикорупційні органи заявили, що Борислав Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за сприяння у видобутку бурштину в Україні.
19 липня правоохоронці вдягли електронний браслет стеження на Борислава Розенблата. Родина внесла за нього заставу у 7 мільйонів гривень.
19 жовтня детективи НАБУ зняли Розенблата з літака, на який він чкурнув із лікарні. Наступного дня Солом‘янський райсуд знову зобов’язав його носити електронний браслет – принаймні до 18 грудня.
Крім того, НАБУ відкрило нове кримінальне провадження, підозрюючи Розенблата в отриманні дипломатичного паспорта на основі підроблених офіційних документів.