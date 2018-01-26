Суду над Розенблатом помешало отсутствие света

Соломенский райсуд Киева перенес заседание по изменению меры пресечения народному депутату Бориславу Розенблат.

Об этом сообщил "Украинской правде" адвокат нардепа Алексей Шевчук.

"Суд перенесли на 2 февраля в связи с тем, что в Соломенском суде на улице Шутова нет света", – сообщил он.

Таким образом, Розенблат должен и дальше ходить с браслетом.

По словам адвоката, на улице перед судом прокурор вручил Розенблату документ о продлении сроков предварительного расследования по янтарному делу до 19 апреля.

Как известно, накануне Шевчук подал ходатайство о закрытии дела о влиянии Розенблата на должностных лиц в янтарном деле.

Ранее прокуроры говорили, что в конце зимы передадут дело Розенблата в суд.

14 декабря 2017 года Соломенский суд частично продлил меру пресечения Бориславу Розенблату до 11 февраля: нардепу позволили свободно передвигаться по Украине, но обязали носить электронное средство контроля (браслет) и прибывать по требованию к следователю, прокурору или в суд.

Специализированная антикоррупционная прокуратура отказала Розенблату в выезде на новогодние праздники в Германию.

Розенблата обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО "Укртехдобич" спецразрешений на пользование недрами.

Антикоррупционные органы заявили, что Борислав Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за содействие в добыче янтаря в Украине.

19 июля правоохранители надели электронный браслет слежения на Борислава Розенблата. Семья внесла за него залог в 7 миллионов гривен.

19 октября детективы НАБУ сняли Розенблата с самолета, на который он приехал прямо из больницы. На следующий день Соломенский райсуд вновь обязал его носить электронный браслет – как минимум, до 18 декабря.

Кроме того, НАБУ открыло новое уголовное производство, подозревая Розенблата в получении дипломатического паспорта на основе поддельных официальных документов.