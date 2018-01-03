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Поліція хвалиться, що на цей Новий рік побила рекорд з правопорядку

Середа, 3 січня 2018, 18:23

Під час цьогорічних новорічних свят зареєстровано найменшу кількість кримінальних правопорушень за останні 5 років.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Зокрема, кажуть у відомстві, у період з 30 грудня по 1 січня в країні зареєстровано 5,6 тисячі кримінальних правопорушень. Так, на території держави було вчинено 13 розбійних нападів (у порівнянні з середнім зафіксованим показником – 33), 131 грабіж (у середньому – 195), крадіжок – 2404 (у середньому – 3250).

 
 

За даними Нацполіції, під час вихідних днів до правоохоронців надійшло 1817 повідомлень про факти вчинення ДТП. У порівнянні з минулими роками цей показник є одним із найнижчих за останні 5 років (у середньому – 2062).

 

Як відомо, понад 8 тисяч поліцейських та 2 тисяч військовослужбовців Національної гвардії забезпечували безпеку та порядок у новорічну ніч в Україні.

Українська правда

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Теми: поліціясвяткуваннякримінал
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