Поліція хвалиться, що на цей Новий рік побила рекорд з правопорядку

Під час цьогорічних новорічних свят зареєстровано найменшу кількість кримінальних правопорушень за останні 5 років.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Зокрема, кажуть у відомстві, у період з 30 грудня по 1 січня в країні зареєстровано 5,6 тисячі кримінальних правопорушень. Так, на території держави було вчинено 13 розбійних нападів (у порівнянні з середнім зафіксованим показником – 33), 131 грабіж (у середньому – 195), крадіжок – 2404 (у середньому – 3250).

За даними Нацполіції, під час вихідних днів до правоохоронців надійшло 1817 повідомлень про факти вчинення ДТП. У порівнянні з минулими роками цей показник є одним із найнижчих за останні 5 років (у середньому – 2062).

Як відомо, понад 8 тисяч поліцейських та 2 тисяч військовослужбовців Національної гвардії забезпечували безпеку та порядок у новорічну ніч в Україні.