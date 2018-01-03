Голова МЗС Німеччини вважає, що Росія має повернутися до СЦКК

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель наголошує, що російських офіцерів треба повернути до Спільного центру з контролю і координації на Донбасі.

Про це він сказав у Києві на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, передає УНІАН.

Він нагадав, що мета центру полягає у тому, аби "мати прямий зв'язок між Україною і Росією".

"Мета полягає у тому, щоб не виникали конфлікти, щоб уникати їх, щоб якщо вони виникнуть, якимсь чином зменшувати і припиняти їх", - зазначив глава МЗС ФРН.

"Замінити російських офіцерів у цьому центрі не принесе якоїсь переваги, тому що його мета полягає у тому, щоби зберігався безпосередній контакт між українськими і російськими представниками, і через те наша мета повинна полягати в тому, щоб повернути російських офіцерів до складу цієї групи", - додав Габріель.

Як відомо, 7 грудня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що російських офіцерів у СЦКК на Донбасі поставили у "нестерпні умови".

14 грудня спостерігачам місії ОБСЄ передали лист від Міноборони РФ з повідомленням про те, що Росія збирається відкликати з території України офіцерів своїх Збройних сил з СЦКК.

19 грудня російські офіцери зі складу СЦКК повернулися до Росії.

Лунали припущення, що це свідчить про намір Росії поглибити збройний конфлікт. Зокрема, загострення на Донбасі не виключав спецпредставник Держдепу США у справах України Курт Волкер.

20 грудня Порошенко заявив, що підтримує посилення складу Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі представниками з Німеччини та Франції.