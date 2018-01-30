Луценко проводить наради з Ситником, щоб не було скандалів

Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що після скандалу з затриманням агента НАБУ почав проводити з керівником бюро Артемом Ситником регулярні наради, щоб подібні історії не повторювалися.

Про це він сказав в інтерв’ю DW.COM.

"Перед Новим роком ми зустрілися з керівником НАБУ Ситником і дійшли спільного висновку, що це була не тільки наша помилка, яка завдала шкоди не лише нашим інституціям, але й Україні", - сказав Луценко.

Він додав, що цього року ГПУ та НАБУ почали проводити зустрічі на регулярній основі для підвищення рівня співпраці.

"Цього року ми проводимо вже на регулярній основі такі наради, і я впевнений, що вони дадуть і більшу ступінь співпраці, і зможемо напрацювати спільний план з усунення їхніх проблем", - сказав генпрокурор.

За його словами, мова йде про коригування закону, який би усунув проблеми легальності призначення секретних агентів, про можливість надання автономного прослуховування для НАБУ, про майбутній антикорупційний суд.

Луценко підкреслив, що впевнений у необхідності НАБУ, але як генпрокурор маю слідкувати за законністю дій бюро.

"Йдеться не про те, як знайти помилку в діях НАБУ. Йдеться про те, аби не допустити, щоб ця помилка убила майбутній судовий розгляд", - сказав Луценко.

"Менш за все я хотів би, щоб один з відомих парламентарів-корупціонерів – я не хочу прізвище називати зі зрозумілих причин – прийде в суд і скаже: агент "Катерина" була призначена за законом? Відповідь, на жаль, не є такою ствердною. Це означає убивство цієї справи", - пояснив генпрокурор.

Як відомо, 29 листопада 2017 року прес-служба ДМС повідомили, що СБУ затримала агента НАБУ під час спроби передачі хабара першому заступнику голови державної міграційної служби Діні Пімаховій.

29 листопада у НАБУ проходили обшуки.

30 листопада НАБУ заявило, що Генпрокуратура та Служба безпеки втрутилися у його спецоперацію, а детектив НАБУ не пропонував хабар чиновнику Міграційної служби.

За твердженням НАБУ, ведучи прослуховування для бюро, СБУ "завербувала" підозрювану для тиску та кримінального переслідування працівників антикорупційного бюро.

Пімахова заперечує, що вимагала хабар у 30 тисяч за легалізацію іноземців. За словами чиновниці, її родич у Запоріжжі продавав мікроавтобус – а Сергій Титенков (він же Боярський) вийшов на неї, і вони затоваришували.

Генпрокурор Юрій Луценко на брифінгу 30 листопада заявив, що співробітники НАБУ не мали права пропонувати хабар першому заступнику голови ДМС, та що агенти бюро, всупереч закону, не проходили конкурсу, але мають доступ до таємних документів.

У свою чергу керівник НАБУ Артем Ситник слова Луценко спростував.

Читайте також: "Агенти під ударом. Як розвивалась і чим закінчиться чергова атака на НАБУ"