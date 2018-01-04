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"Мера Маріуполя" від бойовиків засудили до в'язниці, але термін майже збіг

Четвер, 4 січня 2018, 17:01

Жовтневий райсуд Маріуполя засудив до 6 років і 9 місяців позбавлення волі Олександра Фоменка, якого ватажки т.зв. "ДНР" призначили мером Маріуполя.

Такий вирок суд затвердив 28 грудня, передають "Українські новини".

У ньому зазначено, що в кінці травня 2014 року Фоменко, маючи досвід у забезпеченні роботи комунальних служб і рейтинг екс-кандидата в мери, вступив у змову з депутатом незаконно створеної "Верховної Ради ДНР" і головою "територіальної виборчої комісії" в Маріуполі для призначення його на посаду виконувача обов'язків голови виконкому міськради.

При цьому кандидатура Фоменка на посаду мера була схвалена "владою ДНР". Із 1 червня 2014 року підсудний почав виконувати обов'язки "мера", про що проголосив на мітингу в центрі міста.

Повноваження "мера" Фоменко виконував із 1 до 12 червня 2014 року, коли і був затриманий силами антитерористичної операції.

Зазначені дії орган досудового розслідування кваліфікував за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією).

В судовому засіданні звинувачений свою провину не визнав і заявив, що нічого незаконного він не чинив.

Фоменко заявив, що 1 червня 2014 року випадково потрапив на мітинг у центрі міста і закликав громадян до створення громадської організації для контролю за місцевою владою.

Олександр Фоменко
Олександр Фоменко

"Когось із ДНР не знав, ніколи членом ДНР не був. "Народним мером" не був, під час мітингу відмовився від усіх посад, оскільки, маючи знання про роботу комунальних служб і законодавства про вибори, вважав їх протизаконними, ніяких документів не підписував", – сказано у вироку.

Фоменко вважає справу політичною і сфальсифікованою, а всі докази – недопустимими.

Проте суд визнав його винним і засудив до 6 років і 9 місяців ув'язнення.

Водночас суд зарахував йому близько 3 років у СІЗО за "законом Савченко" (закон про зарахування 1 дня попереднього ув'язнення як 2 днів у термін основного покарання), і таким чином Фоменко відбув уже понад 6 років ув'язнення.

"Українська правда" у Threads

Теми: МаріупольсепаратизмсудДонбас
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