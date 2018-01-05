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Нардепи отримали майже 33 мільйони гривень компенсації за оренду житла

П'ятниця, 5 січня 2018, 20:06

Голова Верховної Ради Андрій Парубій та 175 депутатів отримали 32,6 мільйона гривень з державного бюджету для компенсації вартості оренди житла або винайму готельного номера у 2017 році.

Про це йдеться у відповіді апарату ВР на запит "Українських Новин".

Зазначаєтсья, що кожен із 162 депутатів отримали по 192 тисяч гривень, серед них - Парубій, голова фракції "Об'єднання "Самопоміч" Олег Березюк і голова "Народного фронту" Максим Бурбак.

У фракції "Блок Петра Порошенко" кошти з держбюджету надали 61 з 138 депутатів, зокрема депутатам Андрію Вадатурському, Павлу Кишкарю, Аркадію Корнацькому, Івану Куліченко, Богдану Онуфрику, Олександру Сугоняку, Костянтину Усову і Олександру Черненку.

У фракції "Народний фронт" компенсацію отримали 44 з 81 депутата - заступник голови фракції Юрій Береза, депутати Євген Дейдей, Андрій Левус, Михайло Гаврилюк, Максим Поляков та Павло Унгурян.

В "Об'єднанні "Самопоміч" гроші отримали 14 з 25 депутатів, в тому числі голова фракції Олег Березюк та його заступник Олег Лаврик, депутати Тарас Пастух, Семен Семенченко; в "Опозиційному блоці" - 9 із 43.

Крім того, компенсацію отримали 11 з 26 депутатів групи "Партія "Відродження", серед яких Євген Геллер та Антон Кіссе; 3 з 18 депутатів групи "Воля народу" (в тому числі Михайло Ланьо); 7 з 21 депутатів фракції Радикальної партії Олега Ляшка (зокрема Кошелева Олена і Юрій-Богдан Шухевич) та 4 з 20 депутатів фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" (у тому числі Сергій Євтушок, Вадим Івченко та Юрій Одарченко).

Також компенсацію отримали 22 з 51 позафракційного депутата, зокрема Анатолій Денисенко, Андрій Денисенко, Євген Мураєв, Володимир Парасюк і Яків Безбах.

 
 
 
 

Теми: Верховна Радагрошіжитло
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