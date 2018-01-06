У МОЗ запевняють, що епідемії гепатиту А в Україні немає
У Міністерстві охорони здоров'я України заявляють, що на території держави епідемії гепатиту А немає.
Про це йдеться у повідомленні МОЗ.
"За 11 місяців 2017 року в Україні зареєстрували 29 спалахів вірусного гепатиту А, показники захворюваності не перевищили середніх багаторічних рівнів", - йдеться у заяві.
У МОЗ зазначають, що здебільшого спалахи були пов’язані з недотриманням заходів профілактики та порушенням протиепідемічного режиму на об’єктах, а також з недотриманням правил особистої гігієни самими хворими.
Коментуючи спалах гепатиту А у Миколаєві та області, де захворіли 47 людей, з них - 6 діти, у МОЗ зазначили: у більшості хворих форма перебігу захворювання середньої важкості, у двох людей, у тому числі в 1 дитини – форма перебігу важка.
"У стаціонарі залишаються 35 людей. Троє людей від госпіталізації відмовились. Епідеміологічне розслідування та лабораторні дослідження питної води тривають", - повідомили у МОЗ.
Як відомо, у Миколаївській області проводять розслідування за фактом масового захворювання громадян на гепатит А.
Cтаном на 9:00 4 січня в обласній інфекційній лікарні перебували 33 пацієнти, з них діагноз було підтверджено у 16 осіб. Ще 6 дітей перебували в обласній дитячій інфекційній лікарні, діагноз підтверджено у 1 дитини.
У прес-службі управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА запевняли, що епідемії гепатиту А у Миколаєві наразі немає, бо показники захворюваності знаходяться на рівні нижче середнього показника по Україні.
Українська правда