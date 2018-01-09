У Білому домі заявили про намір Трампа балотуватися у президенти у 2020 році

Нинішній президент США Дональд Трамп у 2020 році збирається знову висунути свою кандидатуру на виборах голови Сполучених Штатів.

Про це під час брифінгу журналістам сказав заступник прес-секретаря Білого дому Хоган Гідлі.

"Абсолютно точно Трамп знову братиме участь у президентських перегонах", - підкреслив Гідлі.

За його словами, суперникам нинішнього президента США доведеться зіткнутися з "рекордними досягненнями Трампа, яких він зумів досягти в рекордні терміни".

Серед успіхів Трампа Гідлі виділив економічну сферу, зокрема, "створення нових робочих місць в США, історичне скорочення податків і податкову реформу, збільшення заробітної плати", а також "абсолютне знищення" в Іраку і Сирії бойовиків "Ісламської держави".

Заступник прес-секретаря Білого дому також прокоментував можливу участь в президентський виборах 2020 року американської телеведучої Опри Уїнфрі.

"Ми вітаємо всіх бажаючих взяти участь у виборах", - зазначив Гідлі.

Як відомо, у листопаді 2017 року рейтинг Трампа впав нижче рівня всіх попередніх президентів.