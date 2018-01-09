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На Луганщині поліція вилучила арсенал зброї у літньої жінки

Вівторок, 9 січня 2018, 16:36

Співробітники національної поліції та СБУ провели обшук та вилучили гранатомети, гранати, міни та набої у будинку у м. Сватове.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області.

"В ході проведення санкціонованого обшуку будинку 55-річної жінки, в одній з порожніх кімнат правоохоронці виявили та вилучили: більше 14 000 набоїв різного калібру, тридцять один "РПГ", чотири міни "МОН", сорок гранат, чотирнадцять запалів "УЗРГМ", двадцять шість пострілів до "РПГ", вісімнадцять стартових двигунів до пострілів "РПГ", дві ручні димові гранати, два наземних сигнальних патрони та дві димові міни "ДМ-11", - йдеться у повідомленні.

За словами власниці будинку, вона не підозрювала про склад, бо тривалий час здавала будинок в оренду.

Вилучений арсенал силовики спрямували на дослідження.

Зазначається, що даний факт внесений до ЄРДР та кваліфікований за ст. 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

У поліції зазначають, що вживаються заходи щодо встановлення та затримання власників вилученого.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: Луганська областьзброяполіція
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