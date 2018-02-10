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Геращенко: Процес пошуку зниклих українців на Донбасі необхідно розблокувати

Субота, 10 лютого 2018, 12:55

Перший віце-спікер ВР, представник України у гуманітарній підгрупі ТКГ  у Мінську Ірина Геращенко заявляє про необхідність розблокування процесу пошуку зниклих громадян України на окупованому Донбасі із залученням МКЧХ.

Про це вона заявила, повідомивши, що для цього є необхідним дієвий механізм отримання інформації про кількість ідентифікованих громадян РФ, які загинули на Донбасі. 

За словами Геращенко, вона подала запити "до усіх компетентних структур щодо інформації про кількість ідентифікованих загиблих на Донбасі росіян".

"Лише цього тижня українські військові передали останки двох загиблих росіян. Звичайно, за роки російської агресії випадків, коли після експертизи ДНК чи співпадіння документів і інших обставин росіяни забирали останки своїх рідних з моргів чи поховань на cході України, було набагато більше. Однак РФ та її представники у "мінській групі" і в "нормандському форматі" категорично відмовляються делегувати своїх експертів до механізму за участі МКЧХ для пошуку зниклих безвісти", - заявила Геращенко.

Окрім того, на її думку, координатори ОБСЄ "займають в цьому питанні недостатньо активну позицію".

За словами Геращенко, однак цей механізм потрібен Україні для пошуку своїх зниклих громадян.

"Чим більше ми матимемо інформації про справжні масштаби загиблих на Донбасі росіян, тим більше шансів розблокувати процес пошуку зниклих на окупованому Донбасі із залученням МКЧХ", - підсумувала вона. 

Як відомо, на початку січня представник України у переговорній групі у Мінську, перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко  заявила, що пріорітетами "Мінська" на 2018 рік є "звільнення всіх незаконно утримуваних з тюрем ОРДЛО і активізація роботи з пошуку та ідентифікації зниклих безвісти". 

На початку лютого Геращенко заявила, що з пошуком зниклих безвісти наразі "немає жодних позитивів"

"Дуже важливо домогтися в рамках мінської групи формування спеціального механізму для пошуку зниклих безвісти за участю МК Червоного Хреста, РФ і України із запрошенням представників ОРДО-ОРЛО, щоби дізнатися про долю кожного зниклого безвісти, провести експертизу тіл загиблих у місцях масового захоронення, до яких немає допуску місіям", - заявила вона. 

27 грудня 2017 року відбувся перший за кілька років великий етап звільнення українських заручників: Україна передала бойовикам Донбасу 233 особи, а забрала 73 людей.

20 січня президент України помилував  громадянку К., яка здійснила серйозний злочин проти держави Україна, згодом стало відомо, що її передали бойовикам. 24 січня з полону бойовиків звільнили військовослужбовця Романа Савкова, якого утримували у Макіївській колонії.

Також представники України та окремих районів Донецької та Луганської областей обмінялися новими списками утримуваних осіб.

Наталія Нечай, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасРосіявійнаГеращенко
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