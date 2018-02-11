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В ОРДО заявили, що продовжать узгоджувати списки полонених на обмін

Неділя, 11 лютого 2018, 17:48

Узгодження списків полонених громадян України на території ОРДО для проведення нового обміну продовжиться між представниками бойовиків і Україною на засіданні у Мінську 14 лютого.

Про це заявила "уповноважений з прав людини" в ОРДО Дар'я Морозова, пише онлайн-ресурс бойовиків "ДАН".

За словами Морозової, представники ОРДО обговорюватимуть питання, "чому українська сторона запропонувала лише частину людей, але не запропонувала список, згідно з яким можна було б провести обмін полоненими за формулою "усіх встановлених на усіх встановлених".

Вона додала, що детально говорити про підготовку нового обміну полоненими "можна буде лише після засідання у Мінську".

Як відомо, 27 грудня 2017 року відбувся великий етап звільнення українських заручників: Україна передала бойовикам Донбасу 233 особи, а забрала 73 людей.

20 січня президент України помилував  громадянку К., яка здійснила серйозний злочин проти держави Україна, згодом стало відомо, що її передали бойовикам. 24 січня з полону бойовиків звільнили військовослужбовця Романа Савкова, якого утримували у Макіївській колонії.

Також представники України та окремих районів Донецької та Луганської областей обмінялися новими списками утримуваних осіб.

На початку січня представник України у переговорній групі у Мінську, перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко  заявила, що пріорітетами "Мінська" на 2018 рік є "звільнення всіх незаконно утримуваних з тюрем ОРДЛО і активізація роботи з пошуку та ідентифікації зниклих безвісти". 

Українська правда

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Теми: полоненіДонбасОРДЛОМінські угоди
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