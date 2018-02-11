В ОРДО заявили, что продолжат согласовывать списки пленных на обмен

Согласование списков пленных граждан Украины на территории ОРДО для проведения нового обмена продолжится между представителями боевиков и Украиной на заседании в Минске 14 февраля.

Об этом заявила "уполномоченный по правам человека" в ОРДО Дарья Морозова, пишет онлайн-ресурс боевиков "ДАН".

По словам Морозовой, представители ОРДО будут обсуждать вопрос, "почему украинская сторона предложила только часть людей, но не предложила список, согласно которому могли бы провести обмен пленными по формуле "всех установленных на всех установленных".

Она добавила, что детально говорить о подготовке нового обмена пленными "можно будет только после заседания в Минске".

Как известно, 27 декабря 2017 года состоялся первый за несколько лет большой этап освобождения украинских заложников: Украина передала боевикам Донбасса 233, а забрала 73 человека.

20 января президент Украины помиловал гражданку К., которая осуществила серьезное преступление против государства Украина, позже стало известно, что ее передали боевикам. 24 января из плена боевиков освободили военнослужащего Романа Савкова, которого удерживали в Макеевской колонии.

Также представители Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей обменялись новыми списками удерживаемых лиц для дальнейшего обмена.

В начале января первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что приоритетами "Минска" на 2018 год является "освобождение всех незаконно удерживаемых из тюрем ОРДЛО и активизация работы по поиску и идентификации пропавших без вести".