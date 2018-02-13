Головні новини дня – за 60 секунд

Саакашвілі в Польщі, підозра для мера Одеси, підвищення тарифів на квитки УЗ - новини, які обговорювали 13 лютого.

Про депортацію Саакашвілі. Міхеіла Саакашвілі мали допитати 13 лютого у Святошинському райсуді Києва у справі розстрілу на Інститутській у лютому 2014 року. Очікувалося, що він "прояснить так звану "версію" грузинських снайперів – з його показів має стати зрозуміло, чи можна вірити "свідкам", яких заявляє захист "беркутівців", зазначила адвокат. Не судьба.

Сам Саакашвілі заявив, що буде відновлювати своє українське громадянство і що зі своїм оточенням організує масовий протестний рух в Україні.

ЄС тим часом стежить за розвитком ситуації навколо депортації Саакашвілі і очікує дотримання верховенства права.

Про Труханова. НАБУ доставила в мерію Одеси повідомлення про підозру меру міста Геннадію Труханову та чотирьом його підлеглим.

Про держзраду. Подільський районний суд Києва засудив до 13 років позбавлення волі колишнього військовослужбовця ЗСУ Олександра Баранова за державну зраду й дезертирство.

Про УЗ. У квітні відбудеться перше в 2018 році планове підвищення цін на квитки для пасажирів "Укрзалізниці" на 10%.

Про Портнова. Суд бельгійського Брюсселя відхилив позов екс-першого заступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова до колишнього заступника генпрокурора Олексія Баганця.

Як відомо, Портнов ініціював це кримінальне розслідування проти Баганця, звинувачуючи його в поширенні в Євросоюзі "фальсифікованих відомостей" про Портнова, які стали причиною накладення на нього санкцій.

Про перестрілку у Києві. У столиці в результаті конфлікту 24-річний чоловік отримав два поранення. Зловмисника затримали патрульні поліцейські на місці події. Ним виявився 26-річний киянин. Пістолет і набої вилучили та направили на експертне дослідження. Пораненого забрала "швидка". Його життю нічого не загрожує.