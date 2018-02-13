Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головні новини дня – за 60 секунд

Вівторок, 13 лютого 2018, 20:02

Саакашвілі в Польщі, підозра для мера Одеси, підвищення тарифів на квитки УЗ - новини, які обговорювали 13 лютого.

Про депортацію Саакашвілі. Міхеіла Саакашвілі мали допитати 13 лютого у Святошинському райсуді Києва у справі розстрілу на Інститутській у лютому 2014 року. Очікувалося, що він "прояснить так звану "версію" грузинських снайперів – з його показів має стати зрозуміло, чи можна вірити "свідкам", яких заявляє захист "беркутівців", зазначила адвокат. Не судьба.

Сам Саакашвілі заявив, що буде відновлювати своє українське громадянство і що зі своїм оточенням організує масовий протестний рух в Україні.

ЄС тим часом стежить за розвитком ситуації навколо депортації Саакашвілі і очікує дотримання верховенства права.

Про Труханова. НАБУ доставила в мерію Одеси повідомлення про підозру меру міста Геннадію Труханову та чотирьом його підлеглим.

Про держзраду. Подільський районний суд Києва засудив до 13 років позбавлення волі колишнього військовослужбовця ЗСУ Олександра Баранова за державну зраду й дезертирство.

Про УЗ. У квітні відбудеться перше в 2018 році планове підвищення цін на квитки для пасажирів "Укрзалізниці" на 10%.

Про Портнова. Суд бельгійського Брюсселя відхилив позов екс-першого заступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова до колишнього заступника генпрокурора Олексія Баганця.

Як відомо, Портнов ініціював це кримінальне розслідування проти Баганця, звинувачуючи його в поширенні в Євросоюзі "фальсифікованих відомостей" про Портнова, які стали причиною накладення на нього санкцій.

Про перестрілку у Києві. У столиці в результаті конфлікту 24-річний чоловік отримав два поранення. Зловмисника затримали патрульні поліцейські на місці події. Ним виявився 26-річний киянин. Пістолет і набої вилучили та направили на експертне дослідження. Пораненого забрала "швидка". Його життю нічого не загрожує.

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліОдесаНАБУсудПортнов
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

Усі новини...
Саакашвілі
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Посол Грузії підтвердив, що поїде з України через ситуацію із Саакашвілі
Останні новини
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:30
На MonoBank здійснюють масовану DDoS-атаку
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
13:13
фотоНе давали їсти й пити, били струмом по статевих органах: росіянин і колаборант катували херсонців
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
12:33
Збій у "Київстарі" спричинила хакерська атака – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: