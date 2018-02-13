Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости дня – за 60 секунд

Вторник, 13 февраля 2018, 20:02

Саакашвили в Польше, подозрение для мэра Одессы, повышение тарифов для УЗ – новости, которые обсуждали 13 февраля.

О депортации Саакашвили. Михэила Саакашвили должны были допросить 13 февраля в Святошинском райсуде Киева по делу расстрела на Институтской в ​​феврале 2014 года. Ожидалось, что он "прояснит так называемую "версию" грузинских снайперов – из его показов должно стать понятно, можно ли верить "свидетелям", которых заявляет защита "беркутовцев", отметила адвокат. Не срослось.

Сам Саакашвили заявил, что будет восстанавливать свое украинское гражданство и что со своим окружением организует массовое протестное движение в Украине.

ЕС тем временем следит за развитием ситуации вокруг депортации Саакашвили и ожидает соблюдения верховенства права.

О Труханове. НАБУ доставила в мэрию Одессы сообщение о подозрении мэру города Геннадию Труханову и четырем его подчиненным.

О госизмене. Подольский районный суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего военнослужащего ВСУ Александра Баранова за государственную измену и дезертирство.

Об УЗ. В апреле состоится первое в 2018 году плановое повышение цен на билеты для пассажиров "Укрзализныци" на 10%.

О Портнове. Суд бельгийского Брюсселя отклонил иск экс-первого заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова к бывшему заместителю генпрокурора Алексею Баганцу.

Как известно, Портнов инициировал это уголовное расследование против Баганца, обвиняя его в распространении в Евросоюзе "фальсифицированных сведений" о Портнове, которые стали причиной наложения на него санкций.

О перестрелке в Киеве. В столице в результате конфликта 24-летний мужчина получил два ранения. Злоумышленника задержали патрульные полицейские на месте происшествия. Им оказался 26-летний киевлянин.

Пистолет и патроны изъяли и направили на экспертизу. Раненого увезла "скорая". Его жизни ничего не угрожает.

Темы: СаакашвилиОдессаНАБУсудПортнов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

Все новости...
Саакашвили
Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Польские врачи начали обследование Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Последние новости
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:52
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
Все новости...
Реклама: