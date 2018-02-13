Главные новости дня – за 60 секунд

Саакашвили в Польше, подозрение для мэра Одессы, повышение тарифов для УЗ – новости, которые обсуждали 13 февраля.

О депортации Саакашвили. Михэила Саакашвили должны были допросить 13 февраля в Святошинском райсуде Киева по делу расстрела на Институтской в ​​феврале 2014 года. Ожидалось, что он "прояснит так называемую "версию" грузинских снайперов – из его показов должно стать понятно, можно ли верить "свидетелям", которых заявляет защита "беркутовцев", отметила адвокат. Не срослось.

Сам Саакашвили заявил, что будет восстанавливать свое украинское гражданство и что со своим окружением организует массовое протестное движение в Украине.

ЕС тем временем следит за развитием ситуации вокруг депортации Саакашвили и ожидает соблюдения верховенства права.

О Труханове. НАБУ доставила в мэрию Одессы сообщение о подозрении мэру города Геннадию Труханову и четырем его подчиненным.

О госизмене. Подольский районный суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего военнослужащего ВСУ Александра Баранова за государственную измену и дезертирство.

Об УЗ. В апреле состоится первое в 2018 году плановое повышение цен на билеты для пассажиров "Укрзализныци" на 10%.

О Портнове. Суд бельгийского Брюсселя отклонил иск экс-первого заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова к бывшему заместителю генпрокурора Алексею Баганцу.

Как известно, Портнов инициировал это уголовное расследование против Баганца, обвиняя его в распространении в Евросоюзе "фальсифицированных сведений" о Портнове, которые стали причиной наложения на него санкций.

О перестрелке в Киеве. В столице в результате конфликта 24-летний мужчина получил два ранения. Злоумышленника задержали патрульные полицейские на месте происшествия. Им оказался 26-летний киевлянин.

Пистолет и патроны изъяли и направили на экспертизу. Раненого увезла "скорая". Его жизни ничего не угрожает.