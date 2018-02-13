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Закон про Донбас не виключає військовий спосіб вигнання окупантів – Турчинов

Вівторок, 13 лютого 2018, 22:18

Закон про Донбас не виключає військовий спосіб звільнення окупованих територій і створює для нього передумови.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов в інтерв’ю "Громадському".

"Ми не кажемо, що сьогодні можемо звільнити окуповану територію виключно силовим шляхом. Але цей закон не виключає такого шляху і створює для цього передумови. Щоб не треба було ухвалювати додаткові законодавчі акти, які б забезпечили правове поле для застосування сили під час протидії агресору", - пояснив він.

Турчинов зазначив, що водночас закон про Донбас "не перекреслює мирний шлях, навпаки, сьогодні ніхто не скасував Мінські угоди".

"Так, Росія їх саботує, вона намагається їх нівелювати, але сьогодні дипломатичний шлях, згідно з позицією президента, залишається одним із пріоритетних", - розповів голова РНБО.

Крім того, за його словами, українській армії знадобилося б "декілька тижнів", щоб відновити контроль над окупованими територіями Донбасу, якщо Росія не втручатиметься.

"На це піде декілька тижнів. Проблема планування військової операції на сході в тому, що ти не розумієш, скільки військ тобі протидіятиме, скільки РФ залучить дивізій, корпусів, полків або армій. У цьому, безумовно, проблема планування військової операції, коли не знаєш реальний потенціал ворога", - сказав Турчинов.

Він розповів, що потенціал на окупованих територіях Донбасу – це регулярні збройні сили РФ та місцеві мешканці.

"Вони підпорядковані виключно військовому керівництву, вони живуть за військовими статутами РФ, використовують російську зброю, мають централізоване матеріально-технічне забезпечення російського Генштабу. Це підрозділи Росії, з якими ми ведемо війну, незважаючи на те, що там дуже багато зрадників, українців, які в них залучені", - говорить Турчинов.

"Але ці корпуси протримаються недовго. У випадку, якщо дійсно не було б другого ешелону, який, як я вам розповідав, стоїть на кордоні", - вважає очільник РНБО.

Як відомо, 18 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в ціломузаконопроект про реінтеграцію Донбасу, який, зокрема, визнає Росію агресором і окупантом.

Наступного дня депутати від фракції "Опозиційний блок" внесли проект постанови про скасування результатів голосування за цей закон, через що спікер не міг підписати його.

6 лютого у парламенті постанову "Оппоблока" №7163-П підтримали лише 37 депутатів, таким чином не скасувавши рішення про прийняття закону про реінтеграцію Донбасу.

Після голосування за закон в МЗС РФ заявили, що ухвалення документу "може призвести до ескалації конфлікту" на Донбасі, а Сергій Лавров заявив, що документ "суперечить Мінським домовленостями" .

Теми: ТурчиновДонбасвійнаАТОРосія
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