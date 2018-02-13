Закон о Донбассе не исключает военный способ изгнания оккупантов - Турчинов

Закон о Донбассе не исключает военный способ освобождения оккупированных территорий и создает для него предпосылки.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в интервью "Громадському".

"Мы не говорим, что сегодня можем освободить оккупированную территорию исключительно силовым путем. Но этот закон не исключает такого пути и создает для этого предпосылки. Чтобы не надо было принимать дополнительные законодательные акты, которые бы обеспечили правовое поле для применения силы во время противодействия агрессору" , - пояснил он.

Турчинов отметил, что одновременно закон о Донбассе "не перечеркивает мирный путь, наоборот, сегодня никто не отменил Минские соглашения".

"Да, Россия их саботирует, она пытается их нивелировать, но сегодня дипломатический путь, согласно позиции президента, остается одним из приоритетных", - рассказал глава СНБО.

Кроме того, по его словам, украинской армии понадобилось бы "несколько недель", чтобы восстановить контроль над оккупированными территориями Донбасса, если Россия не будет вмешиваться.

"На это уйдет несколько недель. Проблема планирования военной операции на востоке в том, что ты не понимаешь, сколько войск тебе будет противодействовать, сколько РФ привлечет дивизий, корпусов, полков или армий. В этом, безусловно, проблема планирования военной операции, когда не знаешь реальный потенциал врага", - сказал Турчинов.

Он рассказал, что потенциал на оккупированных территориях Донбасса - это регулярные вооруженные силы РФ и местные жители.

"Они подчинены исключительно военному руководству, они живут за военными уставами РФ, используют российское оружие, имеют централизованное материально-техническое обеспечение российского Генштаба. Это подразделения России, с которыми мы ведем войну, несмотря на то, что там очень много предателей, украинцев, которые в них вовлечены", - говорит Турчинов.

"Но эти корпуса продержатся недолго. В случае, если действительно не было бы второго эшелона, который, как я рассказывал, стоит на границе", - считает глава СНБО.

Как известно, 18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса, который, в частности, признает Россию агрессором и оккупантом.

На следующий день депутаты фракции "Оппозиционный блок" внесли проект постановления об отмене результатов голосования за этот закон, из-за чего спикер не мог подписать его.

6 февраля в парламенте постановление "Оппоблока" №7163-П поддержали всего 37 депутатов, таким образом не отменив решение о принятии закона о реинтеграции Донбасса.

После голосования за закон в МИД РФ заявили, что принятие документа "может привести к эскалации конфликта" на Донбассе, а Сергей Лавров заявил, что документ "противоречит Минским договоренностям".