Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Закон о Донбассе не исключает военный способ изгнания оккупантов - Турчинов

Вторник, 13 февраля 2018, 22:18

Закон о Донбассе не исключает военный способ освобождения оккупированных территорий и создает для него предпосылки.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в интервью "Громадському".

"Мы не говорим, что сегодня можем освободить оккупированную территорию исключительно силовым путем. Но этот закон не исключает такого пути и создает для этого предпосылки. Чтобы не надо было принимать дополнительные законодательные акты, которые бы обеспечили правовое поле для применения силы во время противодействия агрессору" , - пояснил он.

Турчинов отметил, что одновременно закон о Донбассе "не перечеркивает мирный путь, наоборот, сегодня никто не отменил Минские соглашения".

"Да, Россия их саботирует, она пытается их нивелировать, но сегодня дипломатический путь, согласно позиции президента, остается одним из приоритетных", - рассказал глава СНБО.

Кроме того, по его словам, украинской армии понадобилось бы "несколько недель", чтобы восстановить контроль над оккупированными территориями Донбасса, если Россия не будет вмешиваться.

"На это уйдет несколько недель. Проблема планирования военной операции на востоке в том, что ты не понимаешь, сколько войск тебе будет противодействовать, сколько РФ привлечет дивизий, корпусов, полков или армий. В этом, безусловно, проблема планирования военной операции, когда не знаешь реальный потенциал врага", - сказал Турчинов.

Он рассказал, что потенциал на оккупированных территориях Донбасса - это регулярные вооруженные силы РФ и местные жители.

"Они подчинены исключительно военному руководству, они живут за военными уставами РФ, используют российское оружие, имеют централизованное материально-техническое обеспечение российского Генштаба. Это подразделения России, с которыми мы ведем войну, несмотря на то, что там очень много предателей, украинцев, которые в них вовлечены", - говорит Турчинов.

"Но эти корпуса продержатся недолго. В случае, если действительно не было бы второго эшелона, который, как я рассказывал, стоит на границе", - считает глава СНБО.

Как известно, 18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса, который, в частности, признает Россию агрессором и оккупантом.

На следующий день депутаты фракции "Оппозиционный блок" внесли проект постановления об отмене результатов голосования за этот закон, из-за чего спикер не мог подписать его.

6 февраля в парламенте постановление "Оппоблока" №7163-П поддержали всего 37 депутатов, таким образом не отменив решение о принятии закона о реинтеграции Донбасса. 

После голосования за закон в МИД РФ заявили, что принятие документа "может привести к эскалации конфликта" на Донбассе, а Сергей Лавров заявил, что документ "противоречит Минским договоренностям".

Темы: ТурчиновДонбассвойнаАТОРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

Все новости...
Турчинов
Турчинов: Порошенко будет ходить на допросы, когда вернется из-за границы
Зеленский: Турчинов потерял Крым, а Порошенко Донбасс – это мое мнение
Турчинов рассказал, что просил Медведчука передать Путину
Последние новости
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:52
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
Все новости...
Реклама: