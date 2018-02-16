Розгляд позову Саакашвілі до Порошенка призупинили

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П'ятниця, 16 лютого 2018, 11:35

Верховний суд у складі Касаційного адміністративного суду призупинив розгляд позову Міхеіла Саакашвілі до президента Петра Порошенка щодо позбавлення його громадянства України.

Таке рішення суд ухвалив 16 лютого у зв'язку з клопотанням сторони захисту про відвід колегії суддів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Раніше адвокати заявили клопотання про відвід колегії суду з 5 суддів.

Суд ухвалив передати розгляд цього клопотання іншій колегії суддів Касаційного адміністративного суду.

У зв'язку з цим суд поки призупинив розгляд цієї справи.

Як відомо, в липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив екс-президента Грузії, екс-голову Одеської обласної держадміністрації Міхеіла Саакашвілі українського громадянства.

3 січня 2018 року Окружний адмінсуд Києва відмовив Саакашвілі у позовних вимогах до Державної міграційної служби щодо визнання його біженцем.

Грузинського громадянства політика позбавили 4 грудня 2015 року.

На початку січня 2018 року у Грузії заочно засудили Саакашвілі до 3 років в'язниці за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

До того Грузія вимагала екстрадиції Саакашвілі з України.

12 лютого Саакашвілі затримали у Києві й вивезли до Польщі на підставі того, що він звідти в’їхав до України з порушенням процедури.

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Саакашвлі звинувачували в незаконному перетині кордону між Польщею та Україною, за що він уже сплатив штраф.

Крім того, лідеру "Руху нових сил" інкримінують "сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності" (ч 2. статті 256): нібито Саакашвілі домовлявся з людиною екс-президента Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

Теми: Саакашвілі суд громадянство Порошенко
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