Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Розгляд позову Саакашвілі до Порошенка призупинили

П'ятниця, 16 лютого 2018, 10:35

Верховний суд у складі Касаційного адміністративного суду призупинив розгляд позову Міхеіла Саакашвілі до президента Петра Порошенка щодо позбавлення його громадянства України.

Таке рішення суд ухвалив 16 лютого у зв'язку з клопотанням сторони захисту про відвід колегії суддів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Раніше адвокати заявили клопотання про відвід колегії суду з 5 суддів.

Суд ухвалив передати розгляд цього клопотання іншій колегії суддів Касаційного адміністративного суду.

У зв'язку з цим суд поки призупинив розгляд цієї справи.

Як відомо, в липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив екс-президента Грузії, екс-голову Одеської обласної держадміністрації Міхеіла Саакашвілі українського громадянства.

3 січня 2018 року Окружний адмінсуд Києва відмовив Саакашвілі у позовних вимогах до Державної міграційної служби щодо визнання його біженцем.

Грузинського громадянства політика позбавили 4 грудня 2015 року.

На початку січня 2018 року у Грузії заочно засудили Саакашвілі до 3 років в'язниці за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

До того Грузія вимагала екстрадиції Саакашвілі з України.

12 лютого Саакашвілі затримали у Києві й вивезли до Польщі на підставі того, що він звідти в’їхав до України з порушенням процедури.

Читайте також: Зворотній прорив. Як Саакашвілі вислали з України

Саакашвлі звинувачували в незаконному перетині кордону між Польщею та Україною, за що він уже сплатив штраф.

Крім того, лідеру "Руху нових сил" інкримінують "сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності" (ч 2. статті 256): нібито Саакашвілі домовлявся з людиною екс-президента Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвілісудгромадянствоПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

Усі новини...
Саакашвілі
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Посол Грузії підтвердив, що поїде з України через ситуацію із Саакашвілі
Останні новини
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:30
На MonoBank здійснюють масовану DDoS-атаку: запевняють, що все під контролем
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
13:13
фотоНе давали їсти й пити, били струмом по статевих органах: росіянин і колаборант катували херсонців
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
Усі новини...
Реклама: