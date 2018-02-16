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Рассмотрение иска Саакашвили к Порошенко приостановили

Пятница, 16 февраля 2018, 10:35

Верховный суд в составе Кассационного административного суда приостановил рассмотрение иска Михеила Саакашвили к президенту Петру Порошенко о лишении его гражданства Украины.

Такое решение суд принял 16 февраля в связи с ходатайством стороны защиты об отводе коллегии судей, сообщает "Интерфакс-Украина".

Ранее в пятницу адвокаты заявили ходатайство об отводе коллегии суда из 5 судей.

Суд решил передать рассмотрение данного ходатайства другой коллегии судей Кассационного административного суда.

В связи с этим суд пока приостановил рассмотрение данного дела.

Как известно, в июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил экс-президента Грузии, экс-главу Одесской областной госадминистрации Михэила Саакашвили украинского гражданства.

3 января 2018 года Окружной админсуд Киева отказал Саакашвили в исковых требованиях к Государственной миграционной службе о признании его беженцем.

Грузинского гражданства политика лишили 4 декабря 2015 года.

В начале января 2018 года в Грузии заочно приговорили Саакашвили к 3 годам тюрьмы по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

До этого Грузия требовала экстрадиции Саакашвили из Украины.

12 февраля Саакашвили задержали в Киеве и вывезли в Польшу на основании того, что он оттуда въехал в Украину с нарушением процедуры.

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Саакашвли обвиняли в незаконном пересечении границы между Польшей и Украиной, за что он уже уплатил штраф.

Кроме того, лидеру партии "Рух новых сил" инкриминируют "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности" (ч 2. статьи 256): якобы Саакашвили договаривался с человеком экс-президента Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

Темы: СаакашвилисудгражданствоПорошенко
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