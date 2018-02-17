Верховний суд РФ визнав законною реєстрацію Путіна кандидатом у президенти

1521 перегляд
Субота, 17 лютого 2018, 03:42

Верховний суд РФ відхилив скаргу кандидата в президенти Росії Ксенії Собчак, яка вимагала визнати незаконною реєстрацію для участі у виборах чинного глави держави Володимира Путіна.

Про це повідомляє "РИА Новости".

В ухвалі в п'ятницю, 16 лютого, суд не побачив порушення законодавства щодо реєстрації Путіна кандидатом.

Крім цього, суд визнав, що висування Путіна вчетверте на посаду президента не суперечить конституції РФ, яка забороняє обіймати її більше двох термінів поспіль.

Собчак пообіцяла оскаржити рішення суду та назвала його передбачуваним.

У своїй заяві Собчак вказує, що Путін "не має права висуватися і бути зареєстрованим як кандидат в президенти РФ", оскільки вже тричі займав цю посаду.

У заяві зазначено, що в 2012 році Путін домовився з прем’єром РФ Дмитром Медведєвим про "тимчасову поступку посадою президента РФ із зобов'язанням повернути її назад після закінчення обумовленого терміну".

Така домовленість, на думку Собчак, є "зловживанням правом шляхом обходу закону".

Як відомо, 6 грудня президент РФ Володимир Путін оголосив про участь у виборах президента вчетверте, він піде на вибори як самовисуванець.

Про намір брати участь в них оголосили співзасновник партії "Яблуко" Григорій Явлінський, журналістка Ксенія Собчак та ще дві телеведучі – Анфіса Чехова та Катя Гордон, порнозірка Олена Бєркова.

За результатами опитування, яке провела російська недержавна дослідницька організація "Левада-Центр", на виборах президента РФ кандидатуру чинного глави Володимира Путіна готові підтримати 61% виборців.

Теми: Путін Росія вибори Собчак
powered by lun.ua
По темі
Екс-в.о.президента: МВФ на відміну від Путіна не вимагає продати незалежність 15 лютого 2018, 16:23
Порошенко мав два акценти у розмові з Путіним 15 лютого 2018, 11:45
Свідчення Пономарьова: Путін особисто ухвалив рішення про анексію Криму в ніч на 23 лютого 15 лютого 2018, 10:53
Усі новини
Головні новини
Доба в АТО: 20 обстрілів, 2 поранених
Нардеп Герега має бізнес в Криму і фірму в РФ – "Схеми"
Боти РФ розпалюють тему вільного обігу зброї в США – ЗМІ
Порошенко в Мюнхені: Росія вже розпочала світову війну
Усі новини

Тайська і корейська кухні, монозаклади, фудхоли: київські ресторатори про нові тренди

Афіша подій на 16-18 лютого