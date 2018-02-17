Верховный суд РФ признал законной регистрацию Путина кандидатом в президенты

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Суббота, 17 февраля 2018, 03:42

Верховный суд РФ отклонил жалобу кандидата в президенты России Ксении Собчак, которая требовала признать незаконной регистрацию для участия в выборах действующего главы государства Владимира Путина.

Об этом сообщает "РИА Новости".

В постановлении в пятницу, 16 февраля, суд не увидел нарушения законодательства в регистрации Путина кандидатом.

Кроме этого, суд признал, что выдвижение Путина в четвертый раз на должность президента не противоречит конституции РФ, которая запрещает занимать ее более двух сроков подряд.

Собчак пообещала обжаловать решение суда и назвала его предсказуемым.

В своем заявлении Собчак указывает, что Путин "не имеет права выдвигаться и быть зарегистрированным в качестве кандидата в президенты РФ", поскольку уже трижды занимал эту должность.

В заявлении указано, что в 2012 году Путин договорился с премьером РФ Дмитрием Медведевым о "временной уступке должности президента РФ с обязательством вернуть ее обратно по истечении оговоренного срока".

Такая договоренность, по мнению Собчак, является "злоупотреблением правом путем обхода закона".

Как известно, 6 декабря президент РФ Владимир Путин объявил об участии в выборах президента в четвертый раз, на выборы он пойдет как самовыдвиженец.

О намерении участвовать в них объявили соучредитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, журналистка Ксения Собчак и еще две телеведущие - Анфиса Чехова и Катя Гордон, порнозвезда Елена Беркова.

По результатам опроса, который провела российская негосударственная исследовательская организация "Левада-Центр", на выборах президента РФ кандидатуру действующего главы Владимира Путина готовы поддержать 61% избирателей. 

Темы: Путин Росcия виборы Собчак
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