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Порошенко і Юнкер поговорили про макрофінансову допомогу Україні

Субота, 17 лютого 2018, 10:59

Президент Петро Порошенко та глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер обговорили перспективи виділення Україні  четвертої програми макрофінансової допомоги з боку ЄС.

Як повідомили у прес-службі глави держави, зустріч відбулася 17 лютого у рамках участі у Мюнхенській безпековій конференції.

"Європейський союз готовий посилити всебічну підтримку України у 2018 році на шляху системних реформ та імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС", - заявив Юнкер. 

Також сторони зустрічі обговорили хід реформ в Україні та домовилися розпочати підготовку до наступного Двадцятого Саміту Україна-ЄС.

Про зустріч Порошенка з Юнкером повідомив єврокомісар з питань політики сусідства та розширення Йоханнес Хан у своєму Твіттері, пише "Інтерфакс-Україна".

"Окремо обговорювалися економічні реформи в Україні. Єврокомісія готова до підготовки нової макрофінансової допомоги, але з беззаперечними і відчутними реформами і на основі програми МВФ", - повідомив Хан.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСгрошіПорошенко
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