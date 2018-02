Порошенко і Юнкер поговорили про макрофінансову допомогу Україні

Президент Петро Порошенко та глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер обговорили перспективи виділення Україні четвертої програми макрофінансової допомоги з боку ЄС.

Як повідомили у прес-службі глави держави, зустріч відбулася 17 лютого у рамках участі у Мюнхенській безпековій конференції.

"Європейський союз готовий посилити всебічну підтримку України у 2018 році на шляху системних реформ та імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС", - заявив Юнкер.

Також сторони зустрічі обговорили хід реформ в Україні та домовилися розпочати підготовку до наступного Двадцятого Саміту Україна-ЄС.

Про зустріч Порошенка з Юнкером повідомив єврокомісар з питань політики сусідства та розширення Йоханнес Хан у своєму Твіттері, пише "Інтерфакс-Україна".

"Окремо обговорювалися економічні реформи в Україні. Єврокомісія готова до підготовки нової макрофінансової допомоги, але з беззаперечними і відчутними реформами і на основі програми МВФ", - повідомив Хан.

With Presidents @JunckerEU and @poroshenko @MunSecConf. Discussed esp. economic reforms in @ukraine. @EU_Commission ready to prep new macro-financial aid, but w v strict and measurable reform #conditions, and based on @IMFNews program. @eu_near @ecfin pic.twitter.com/8NxjwD2KcG