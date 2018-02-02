Старший син Фіделя Кастро наклав на себе руки

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П'ятниця, 2 лютого 2018, 08:35

Старший син кубинського лідера Фіделя Кастро, 68-річний Фідель Кастро Діаз-Баларт вчинив самогубство на Кубі.

Про це повідомляє Reuters, нагадуючи, що до цього вчений-ядерник лікувався від депресії.

Сина революційного лідера Куби в народі називали Фіделіто чи Маленький Фідель за схожість із батьком.

 

Як повідомляє Cubadebate, Фіделя Кастро Діаз-Баларта спершу госпіталізували через глибоку депресію, згодом він лікувався амбулаторно, але 1 лютого наклав на себе руки.

На момент своєї смерті він працював науковим радником Державної ради та віце-президентом Академії наук Куби.

Свого часу Фідель-молодший навчався в СРСР.

Смерть Фіделіто настала трохи більше як за рік по тому, як не стало його батька: той помер 25 листопада 2016 року у віці 90 років.

Теми: світ
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