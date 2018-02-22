Хроніка 22 лютого. Кінець президентства Віктора Януковича

Найцікавіше: 2014. Януковича усунули, "Межигір’я" відкрили, Тимошенко відпустили 2015. Теракт у Харкові 2016. Оприлюднено стенограму РБНО щодо вторгнення до Криму

2001, четвер

– Невдачею закінчилася спроба опозиції висловити недовіру генпрокурору Михайлу Потебеньку. За недовіру голосували п’ять разів. Найбільша кількість голосів, яку змогли зібрати, – 107.

2002, п’ятниця

– Екс-прем’єр Віктор Ющенко – таки опозиціонер до чинної влади. Сам лідер "Нашої України" на питання, чи вважає він себе опозиціонером, відповів: "Конструктивним".

2005, вівторок

– З’явився указ президента Віктора Ющенка про РНБО, який визначає функції його секретаря (яким уже призначено Петра Порошенка).

Секретар має право дорадчого голосу на Кабміні, готує подання на призначення суддів, має вплив на призначення керівників міліції Києва, Севастополя та Криму.

2006, середа

– Верховна Рада Криму вирішила провести референдум про надання російській мові статусу другої державної.

Прокурор АРК Віктор Шемчук вніс до кримського парламенту подання з вимогою скасувати цю постанову як незаконну.

"Це технології виборчі, а не турбота про громадян Криму, оскільки жодних проблем з російською мовою в Криму немає", – прокоментував це заступник глави Секретаріату президента Анатолій Матвієнко.

– Бізнесмен Борис Березовський звинуватив екс-міністра з надзвичайних ситуацій Давида Жванію і позаштатного радника президента Олександра Третьякова в тому, що вони привласнили собі кошти, спрямовані ним в Україну під час Помаранчевої революції.

Йдеться про суму у 22,85 мільйонів доларів. Лист із претензіями на адресу українських політиків адвокати Березовського надіслали до штабу блоку "Наша Україна".

2007, четвер

– Верховна Рада працює в темряві.

Депутати БЮТ заблокували електрощитові й позбавили Раду світла. Для роботи система "Рада" до парламенту привезли альтернативні джерела живлення.

Регіонали заблокували парламентську трибуну, а комуністи у свою чергу заблокували вхід у звукову апаратну.

Цього дня відбулося голосування за кандидатуру Володимир Огризка на посаду глави МЗС та Віктора Короля на посаду глави СБУ. Жоден з них не набрав достатньої кількості голосів.

У Партії регіонів заявили: якщо протягом 15 днів президент Ющенко не подасть нові кандидатури, це зробить коаліція.

2008, п'ятниця

– Екс-прем'єр Віктор Янукович заявив, що намагається викупити будівлю комплексу "Межигір’я", у якій проживає, однак не може узгодити з його власником ціну.

За його словами, зараз він платить оренду в розмірі 11 тисяч гривень (2178 доларів за курсом НБУ на той час).

2010, понеділок

– Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко виступила зі зверненням. Вона заявила, що не визнає переможця виборів Віктора Януковича президентом України.

Фракція БЮТ ініціює позачергове засідання парламенту для розгляду постанови про відставку уряду Тимошенко.

Проте спікер Володимир Литвин повернув заявку БЮТ через оформлення документів неналежним чином. А в Партії регіонів заявили: про відставку говоритимуть після інавгурації Януковича.

2011, вівторок

– Одеським "даішникам" видали списки з номерами авто, які заборонено зупиняти для перевірки документів та стану водія. У списку 15 прізвищ – від губернатора області до керуючої справами міської ради.

2012, середа

– Президент Віктор Янукович призначив екс-міністра фінансів Валерія Хорошковського першим віце-прем’єром. Окрім нього на це крісло претендували перший заступник глави Адміністрації президента Ірина Акімова та глава НБУ Сергій Арбузов.

– Глава російського "Газпрому" Олексій Міллер звинуватив Україну в несанкціонованому відборі російського газу, призначеного для європейських споживачів.

2013, п’ятниця

– Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому постанову щодо євроінтеграційних прагнень України.

У ній зазначено, що парламент забезпечить виконання рекомендацій щодо підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

2014, субота

– Ціною людських життів Майдан переміг Януковича.

Фракція Партії регіонів у Верховній Раді тане на очах. 328 депутатів підтримали постанову про усунення Віктора Януковича з посади президента України. Позачергові вибори президента мають відбутися наприкінці травня.

Також ВР відновила дію Конституції 2004 року, обрала новим спікером Олександра Турчинова, а міністром внутрішніх справ – Арсена Авакова.

Окрім цього депутати звільнили з колонії Юлію Тимошенко. Уже ввечері вона виступила зі сцени Майдану та закликала людей не розходитися.

Сам Янукович заявив, що у відставку не піде та країну не залишить. І спробував вилетіти до Росії з Донецької області. Це йому не вдалося. А от міністр оборони Павло Лебедєв успішно втік до Криму.

"Межигір’я" залишилося без хазяїна, і натовпи людей вирушили до відкритої для всіх резиденції.

В українських містах, включно з обласними центрами, почався "ленінопад": повалено більше десяти пам'ятників Леніну.

2015, неділя

– Теракт у Харкові. Під час Маршу єдності в центрі міста стався вибух. Спрацювала міна з радіокеруючим пристроєм.

Чотири особи загинули (двоє – одразу, двоє – у лікарні). У місті введено найвищий рівень терористичної загрози та розпочато АТО. 23 лютого оголошено в Харкові днем жалоби.

2016, понеділок

– Оприлюднено стенограму доленосного засідання РНБО 28 лютого 2014 року, яка зібралася у зв'язку з початком російської агресії в Криму.

На засіданні міністр оборони Ігор Тенюх доповідає, що Україна може зібрати "зі всієї країни військове угруповання чисельністю біля 5 тисяч військовослужбовців, здатних виконувати бойову задачу".

Арсеній Яценюк розповідає, що "на казначейському рахунку взагалі відсутні гроші". Юлія Тимошенко впевнена, що "жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю, бо це означатиме програш…".

Валентин Наливайченко підкреслює, що "і американці, і німці – всі в один голос просять нас не починати будь-яких активних дій". А Олександр Турчинов пропонує запровадити в країні воєнний стан, але не знаходить підтримки.

2017, середа

– В окупованому Криму заарештовано 10 кримських татар, які зібралися на підтримку співвітчизника, у якого цього дня російські силовики проводили обшук.

Усім присудили по 5 діб адміністративного арешту за "несанкціонований масовий захід".

– Активісти "Азову", "Правого сектора" та "Свободи" зібралися під стінами Верховної Ради.

Вони вимагають припинити тарифний "геноцид", не приватизовувати стратегічні та прибуткові підприємства, не скасовувати мораторій на торгівлю українською землею та зупинити торгівлю з окупованими територіями.

Рустем Халілов, для УП