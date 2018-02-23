Кількох організаторів вибуху біля "Еспресо" встановили – Мосійчук

Правоохоронці встановили кількох осіб за підозрою в організації вибуху біля каналу "Еспресо" у жовтні 2017 року, у результаті якого загинули 2 людей.

Про це "Українській правді" повідомив постраждалий під час вибуху народний депутат Ігор Мосійчук.

"Мені відомо, що встановлені особи, які організували вибух. Частина з них на окупованій території, один в Ічкерії, інші під контролем правоохоронних органів", - сказав Мосійчук, відзначивши, що знає цю інформацію безпосередньо від правоохоронців.

Він додав, що знає осіб і контактні дані цих людей.

"Один з них точно, а можливо, і два, прибув в Україну з окупованої території", - уточнив Мосійчук.

На уточнююче запитання, чи є затримані особи, Мосійчук відповів, що їм готують підозри.

"Два дні тому я спілкувався зі слідчим, і він мені сказав, що готується вручення підозри, це буде зроблено найближчим часом. Я так розумію, що підозри вручатимуть і в заочному, і в такому порядку", - сказав Мосійчук.

За його словами, замовники вибуху наразі не відомі.

"Відомо лише, що виконавці теракту знаходились на постійному зв’язку з абонентом в РФ. Встановити особу цього абонента зараз неможливо. Є всі обґрунтовані підозри, що це міг бути офіцер спецслужб РФ. Бо в Росії телефонні картки продаються за документами, а виявилося, що особа була, а насправді її нема. Тобто документи були підставні", - сказав Мосійчук.

Він розповів, що наразі його адвокат готує клопотання про арешт майна підозрюваних.

"Слідчий сказав, що арешт майна можливий після оголошення підозри. Мовляв, ми це збираємося зробити найближчим часом, тож хай адвокат подає", - сказав Мосійчук.

Він додав, що не може сказати всього, що знає, але це може зробити заступник прокурора Києва Павло Кононенко.

"Наскільки мені відомо, з цього приводу готують окремий брифінг", - додав нардеп.

Він також додав, що у викритті зловмисників суттєву роль відіграла Національна поліція.

Пізніше на своїй сторінці у Facebook Мосійчук написав, що про затримання підозрюваних йому нічого не відомо.

"Підтверджую: замах на моє життя розкрито. Виконавці встановлені. Частина з них перебуває на тимчасово окупованих територіях, частина в РФ. Щодо затримання підозрюваних в скоєнні цього жахливого теракту – мені нічого невідомо. За даними слідства терористи контактували з особами на території РФ", - написав Мосійчук.

Раніше ЗМІ з посиланням на правоохоронців повідомляли, що є затримані у справі вибуху біля "Еспресо".

"Українська правда" звернулася по коментарі до Кононенка. У прес-службі прокуратури Києва пообіцяли відповісти найближчим часом щодо можливості надання коментаря. Пізніше там повідомили, що "прокуратура Києва нікого не затримувала".

У Нацполіції повідомили, що цю справу коментує СБУ.

У СБУ "Українській правді" коментувати цю інформацію відмовились.

"Я не маю дозволу прокуратури це коментувати. На наступному тижні буде спільний брифінг СБУ і прокуратури, і будуть озвучені всі деталі", - сказала речник СБУ Олена Гітлянська.

Як відомо, 25 жовтня 2017 року приблизно о 22:00 в Солом’янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого загинули двоє людей – колишній співробітник юридичного департаменту Міністерства внутрішніх справ Михайло Морміль та охоронець народного депутата Ігоря Мосійчука Руслан Кушнір.

Ігор Мосійчук через вибух пережив операцію. Він вважає це замахом на його життя.

Також у лікарні з серйозними пораненнями перебували політолог Віталій Бала та 56-річна Надія Тарасенко.

Слідство не виключає, що вибух поблизу телеканалу "Еспресо" міг бути спрямований не проти Мосійчука.

Експерти вважають, що вибух міг бути замахом на життя загиблого Михайла Морміля.

За словами його друга, Морміль боявся за життя і переймався, що за ним стежать.