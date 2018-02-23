Нескольких организаторов взрыва у "Эспрессо" установили – Мосийчук

Правоохранители установили несколько человек, подозреваемых в организации взрыва у канала "Эспрессо" в октябре 2017 года, в результате которого погибли 2 человека.

Об этом "Украинской правде" сообщил пострадавший во время взрыва народный депутат Игорь Мосийчук.

"Мне известно, что установлены лица, организовавшие взрыв (исполнители - ред.). Часть из них на оккупированной территории, один в Ичкерии, другие под контролем правоохранительных органов", - сказал Мосийчук, отметив, что знает эту информацию непосредственно от правоохранителей.

Он добавил, что знает имена и контактные данные этих людей.

"Один из них точно, а возможно, и два, прибыл в Украину с оккупированной территории", - уточнил Мосийчук.

На уточняющий вопрос, есть ли задержанные лица, Мосийчук отметил, что правоохранители им готовят подозрения.

"Два дня назад я общался со следователем, и он мне сказал, что готовится вручение подозрений, это будет сделано в ближайшее время. Я так понимаю, что подозрения будут вручать и в заочном, и в таком порядке", - сказал Мосийчук.

По его словам, заказчики взрыва пока не известны.

"Известно только, что исполнители теракта находились на постоянной связи с абонентом в РФ. Установить личность этого абонента сейчас невозможно. Есть все обоснованные подозрения, что это мог быть офицер спецслужб РФ. Потому что в России телефонные карточки продаются по документам, а оказалось, что лицо было, а на самом деле его нет. То есть документы были подставные", - сказал Мосийчук.

Он рассказал, что сейчас его адвокат готовит ходатайство об аресте имущества подозреваемых.

"Следователь сказал, что арест имущества возможен только после объявления подозрения. Мол, мы это собираемся сделать в ближайшее время, поэтому пусть адвокат подает", - сказал Мосийчук.

Он добавил, что не может сказать всего, что знает, но это может сделать заместитель прокурора Киева Павел Кононенко.

"Насколько мне известно, по этому поводу готовят отдельный брифинг", - добавил нардеп.

Он также отметил, что в раскрытии личностей злоумышленников существенную роль сыграла Национальная полиция.

Позже на своей странице в Facebook Мосийчук написал, что преступление "раскрыто", но о задержании подозреваемых ему ничего не известно.

"Подтверждаю: покушение на мою жизнь раскрыто. Исполнители установлены. Часть из них находится на временно оккупированных территориях, часть в РФ. Относительно задержания подозреваемых в совершении этого чудовищного теракта – мне ничего неизвестно. По данным следствия, террористы контактировали с лицами на территории РФ", - написал Мосийчук.

Ранее СМИ со ссылкой на правоохранителей сообщали, что есть задержанные по делу о взрыве у "Эспрессо".

"Украинская правда" обратилась по комментарии к Кононенко. В пресс-службе прокуратуры Киева пообещали ответить в ближайшее время о возможности предоставления комментария. Позже там сообщили, что "прокуратура Киева никого не задерживала".

В Нацполиции сообщили, что это дело комментирует СБУ.

В СБУ "Украинской правде" комментировать эту информацию отказались.

"У меня нет разрешения прокуратуры это комментировать. На следующей неделе будет совместный брифинг СБУ и прокуратуры, и будут озвучены все детали", - сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Как известно, 25 октября 2017 года около 22:00 в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека – бывший сотрудник юридического департамента Министерства внутренних дел Михаил Мормиль и охранник народного депутата Игоря Мосийчука Руслан Кушнир.

Игорь Мосийчук из-за взрыва пережил операцию. Он считает это покушением на его жизнь.

Также в больницу с серьезными ранениями находились политолог Виталий Бала и 56-летняя Надежда Тарасенко.

Следствие не исключает, что взрыв у телеканала "Эспрессо" мог быть направлен не против Мосийчука.

Эксперты считают, что взрыв мог быть покушением на жизнь погибшего Михаила Мормиля.

По словам его друга, Мормиль боялся за жизнь и волновался, что за ним следят.