Волкер: Росія може повернутися до переговорів по Донбасу після "перевиборів Путіна"

У США розчаровані позицією Росії щодо переговорів по Донбасу і впевнені, що ситуація зміниться після "перевиборів Путіна".

Про це заявив спеціальний представник США Курт Волкер у ході виступу на конференції в аналітичному центрі Center for the National Interest, передає "Голос Америки".

"Нас розчаровує нестача прогресу з боку Росії у встановленні миру і втіленні Мінських домовленостей", - сказав він.

Волкер зазначив, що він вже чотири рази зустрічався з представником Росії Владиславом Сурковим, останнього разу – в січні.

"Вони уважно вислухали наші ідеї і запевнили, що повернуться зі своїми пропозиціями", - зауважив він.

Проте, за його словами, протягом останнього місяця ніяких пропозицій від росіян не надходило.

Волкер зазначив, що така позиція Росії була очікуваною з огляду на виборчий процес у країні і додав, що в РФ можуть активізувати переговори стосовно Донбасу "після перевиборів Путіна".

Також представник США сказав, що "конфлікт в Україні не заморожений і не стабільний".

За його словами, на Донбасі щодня відбуваються бої, задіяні міномети, артилерія, танки, снайпери.

"В середньому один український військовослужбовець гине кожні три дні, захищаючи територію власної країни на території своєї країни", - сказав Волкер.

Пізніше у Twitter Волкер відзначив важливість рішення США надати Україні летальну зброю.

"Ми працюємо над посиленням оборони, щоб Росія не здобула більше території", - написав дипломат.

Він додав, що міжнародна спільнота залишається об'єднаною у питанні України, що суперечить очікуванням президента Росії Володимира Путіна.

Як відомо, зустріч Суркова та Волкера відбулася у Дубаї 26 січня після візиту Волкера в Україну та його зустрічі з президентом та главою Генштабу ЗСУ.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що результатів від зустрічі Суркова з Волкером чекати не варто.

Після зустрічі Волкера та Суркова російський "Інтерфакс" з посиланням на власні джерела повідомив, що під час переговорів у Дубаї сторони "не змогли узгодити єдиної позиції щодо українського закону про реінтеграцію Донбасу", який Верховна Рада ухвалила 18 січня.

Сам Сурков з цього приводу заявив, що законом про реінтеграцію Україна "намагається легалізувати протиправні дії в Донбасі".