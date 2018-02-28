Гройсман закликав правоохоронців відреагувати на сутички під ВР

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликає керівництво правоохоронних органів відреагувати на сутички біля Верховної Ради 27 лютого, де постраждали правоохоронці.

Про це він сказав на засіданні уряду 28 лютого.

"Подивіться, що відбувалося вчора біля парламенту? Хто дав право піднімати руку на цих молодих хлопців? Це чиїсь сини, це чиїсь рідні, це хлопці, які йдуть служити і захищати. Ми як суспільство маємо їх захистити. Вимагаю адекватної реакції правоохоронної системи!", - сказав Гройсман.

Він додав, що "ніхто нікому не забороняє протестувати, виходити з лозунгами", але не треба робити злочини.

Водночас прем’єр додав, що так само вимагає боротьби з негідниками у погонах, які "незважаючи на те, що їх побратими стоять на фронті, паразитують і вимагають хабарі".

"Кожен, хто тисне на бізнес – має сидіти у в’язниці. Підняв руку на чесного правоохоронця – має сісти у в’язницю, порушив закон міністр або прем’єр-міністр – має сісти", - сказав Гройман.

Він також жорстко відреагував на пікет будинку генпрокурора Юрія Луценка.

"Усе це комусь, Луценко, не подобається. Вибачте, що це за "цирк шапіто" біля будинку Луценка? Це ні в які ворота не лізе за вимогами: треба відпустити людину, яка підозрюється у державній зраді і роботі проти країни?", - обурився Гройсман.

Він закликав протестувальників усі питання вирішувати у робочому порядку.

"Зустрічайтесь, вимагайте. Я завжди буду на стороні тих, хто чесно вимагає правди. Але займатись таким побутовим тероризмом – це просто якась нісенітниця. Тому і на це ми маємо як суспільство реагувати. Неважливо, хто ти, вдома люди мають відчувати себе спокійно, незалежно від свого статусу. Я вимагаю цього по відношенню до кожного громадянина", - підсумував Гройсман.

Як відомо, 27 лютого перед Верховною Радою сталися сутички між пікетувальниками і правоохоронцями, ву результаті яких отримали поранення 14 поліцейських.

За словами депутата від "Народного фронту" Антона Геращенка, це була провокація, влаштована представниками "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі. Пікетувальники викотили шини до парламенту і намагалися їх підпалити. Коли правоохоронці завадили цьому, протестувальники влаштували сутички. 9 провокаторів були затримані.

Один з лідерів РНС Юрій Дерев’янко у коментарі "Українській правді" заперечив причетність партії до сутичок.

Нардеп Семен Семенченко розповів, що мітингувальники, які брали участь у сутичках під Верховною Радою, приїхали із Закарпаття, щоб зустрітися зі спікером Андрієм Парубієм.

Парубій відповів, що вперше про це чує.

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