Гройсман призвал правоохранителей отреагировать на столкновения под ВР

Премьер-министр Владимир Гройсман призывает руководство правоохранительных органов отреагировать на столкновения у Верховной Рады 27 февраля, где пострадали правоохранители.

Об этом он сказал на заседании правительства 28 февраля.

"Посмотрите, что происходило вчера у парламента? Кто дал право поднимать руку на этих молодых ребят? Это чьи-то сыновья, это чьи-то родные, это ребята, которые идут служить и защищать. Мы как общество должны их защитить. Требую адекватной реакции правоохранительной системы!" - сказал Гройсман.

Он добавил, что "никто никому не запрещает протестовать, выходить с лозунгами", но не надо совершать преступления.

В то же время премьер добавил, что так же требует борьбы с негодяями в погонах, которые "несмотря на то, что их собратья стоят на фронте, паразитируют и требуют взятки".

"Каждый, кто давит на бизнес, – должен сидеть в тюрьме. Поднял руку на честного правоохранителя – должен сесть в тюрьму, нарушил закон министр или премьер-министр – должен сесть", - сказал Гройман.

Он также жестко отреагировал на пикет дома генпрокурора Юрия Луценко.

"Все это кому-то, Луценко, не нравится. Простите, что это за "цирк шапито" у дома Луценко? Это ни в какие ворота не лезет по требованиям: надо отпустить человека, который подозревается в государственной измене и работе против страны?", - возмутился Гройсман.

Он призвал протестующих все вопросы решать в рабочем порядке.

"Встречайтесь, требуйте. Я всегда буду на стороне тех, кто честно требует правды. Но заниматься таким бытовым терроризмом – это просто какая-то ерунда. Поэтому и на это мы как общество должны реагировать. Неважно, кто ты, дома люди должны чувствовать себя спокойно, независимо от своего статуса. Я требую этого по отношению к каждому гражданину", - подытожил Гройсман.

Как известно, 27 февраля перед Верховной Радой произошли столкновения между пикетчиками и правоохранителями, в результате которых получили ранения 14 полицейских.

По словам депутата от "Народного фронта" Антона Геращенко, это была провокация, устроенная представителями "Руха новых сил" Михеила Саакашвили. Пикетчики выкатили шины под парламент и пытались их поджечь. Когда правоохранители помешали этому, протестующие устроили стычки. 9 провокаторов были задержаны.

Один из лидеров РНС Юрий Деревянко опроверг причастность партии к столкновениям.

Народный депутат Семен Семенченко заявил, что митингующие, которые участвовали в столкновениях под Верховной Радой, приехали из Закарпатья, чтобы встретиться со спикером Андреем Парубием.

Парубий ответил, что впервые об этом слышит.

Полиция открыла уголовное производство по факту нанесения травм правоохранителям.