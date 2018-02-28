Гройсман призвал правоохранителей отреагировать на столкновения под ВР

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Среда, 28 февраля 2018, 12:20

Премьер-министр Владимир Гройсман призывает руководство правоохранительных органов отреагировать на столкновения у Верховной Рады 27 февраля, где пострадали правоохранители.

Об этом он сказал на заседании правительства 28 февраля.

"Посмотрите, что происходило вчера у парламента? Кто дал право поднимать руку на этих молодых ребят? Это чьи-то сыновья, это чьи-то родные, это ребята, которые идут служить и защищать. Мы как общество должны их защитить. Требую адекватной реакции правоохранительной системы!" - сказал Гройсман.

Он добавил, что "никто никому не запрещает протестовать, выходить с лозунгами", но не надо совершать преступления.

В то же время премьер добавил, что так же требует борьбы с негодяями в погонах, которые "несмотря на то, что их собратья стоят на фронте, паразитируют и требуют взятки".

"Каждый, кто давит на бизнес, – должен сидеть в тюрьме. Поднял руку на честного правоохранителя – должен сесть в тюрьму, нарушил закон министр или премьер-министр – должен сесть", - сказал Гройман.

Он также жестко отреагировал на пикет дома генпрокурора Юрия Луценко.

"Все это кому-то, Луценко, не нравится. Простите, что это за "цирк шапито" у дома Луценко? Это ни в какие ворота не лезет по требованиям: надо отпустить человека, который подозревается в государственной измене и работе против страны?", - возмутился Гройсман.

Он призвал протестующих все вопросы решать в рабочем порядке.

"Встречайтесь, требуйте. Я всегда буду на стороне тех, кто честно требует правды. Но заниматься таким бытовым терроризмом – это просто какая-то ерунда. Поэтому и на это мы как общество должны реагировать. Неважно, кто ты, дома люди должны чувствовать себя спокойно, независимо от своего статуса. Я требую этого по отношению к каждому гражданину", - подытожил Гройсман.

Как известно, 27 февраля перед Верховной Радой произошли столкновения между пикетчиками и правоохранителями, в результате которых получили ранения 14 полицейских.

По словам депутата от "Народного фронта" Антона Геращенко, это была провокация, устроенная представителями "Руха новых сил" Михеила Саакашвили. Пикетчики выкатили шины под парламент и пытались их поджечь. Когда правоохранители помешали этому, протестующие устроили стычки. 9 провокаторов были задержаны.

Один из лидеров РНС Юрий Деревянко опроверг причастность партии к столкновениям.

Народный депутат Семен Семенченко заявил, что митингующие, которые участвовали в столкновениях под Верховной Радой, приехали из Закарпатья, чтобы встретиться со спикером Андреем Парубием.

Парубий ответил, что впервые об этом слышит.

Полиция открыла уголовное производство по факту нанесения травм правоохранителям.

Ирина Балачук, УП
Темы: Гройсман Верховная Рада митинги драка
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